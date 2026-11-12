Avviato il bando europeo per il PFTE del nuovo sistema di Bus Rapid Transit che collegherà Cosenza, Rende e Castrolibero, con integrazione ai nodi intermodali e all’Unical. Principe e Cuzzocrea chiedono ora alla Regione una misura dedicata ai PUMS per costruire una strategia unica della mobilità urbana

La collaborazione tra Rende, Cosenza e Castrolibero sul fronte della mobilità urbana entra in una fase operativa. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara europeo per la redazione del PFTE, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del nuovo sistema BRT – Bus Rapid Transit.

L’opera ha un valore complessivo di 30 milioni di euro e punta a collegare con un sistema di trasporto rapido e ad alta frequenza i tre Comuni dell’area urbana, integrandosi con i nuovi nodi intermodali e con l’Università della Calabria.

A esprimere soddisfazione sono il sindaco di Rende Sandro Principe e l’assessore ai Trasporti Andrea Cuzzocrea, che parlano di un primo risultato concreto della sinergia costruita tra le amministrazioni coinvolte.

Prima tranche da 8 milioni

La Regione ha già assegnato una prima tranche da 8 milioni di euro, destinata ad avviare il primo stralcio funzionale.

«Ringraziamo l’assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo per l’attenzione dimostrata verso l’area urbana – affermano Principe e Cuzzocrea –. La prima tranche da 8 milioni consente di avviare il primo stralcio funzionale, con la certezza della copertura per i 30 milioni complessivi necessari a completare l’intero tracciato e a dotare i tre Comuni di un unicum».

Il BRT viene quindi presentato come un tassello di una rete più ampia, pensata per superare la frammentazione tra i diversi territori dell’area urbana.

Ora la richiesta sui PUMS

Da Rende arriva però anche una nuova richiesta alla Regione: finanziare la redazione dei PUMS, i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile.

«Chiediamo alla Regione di attivare una misura dedicata ai PUMS – spiegano Principe e Cuzzocrea – perché rappresentano lo strumento indispensabile per pianificare in modo integrato la mobilità di persone e merci nel medio-lungo periodo».

L’obiettivo è costruire una visione che tenga insieme non solo i centri maggiori, ma anche aree periferiche e Comuni limitrofi, favorendo una connessione più organica con il resto dell’area urbana.

Non solo autobus: mobilità integrata e digitale

Il modello indicato dall’amministrazione rendese supera la logica del singolo intervento infrastrutturale.

La pianificazione, secondo Principe e Cuzzocrea, dovrebbe considerare insieme trasporto pubblico e privato, merci e passeggeri, mobilità motorizzata, ciclabile e pedonale, oltre al trasporto su ferro.

Dentro questa prospettiva entra anche il tema dell’innovazione digitale.

«Solo con un PUMS integrato potremo dotarci di un digital twin della rete stradale», spiegano.

L’idea è quella di costruire un gemello digitale della rete, alimentato in tempo reale da sensori e dispositivi avanzati, capace di integrare dati geometrici, spaziali e documentali e di supportare decisioni più rapide su traffico, manutenzione e mobilità.

Una visione comune anche con Montalto Uffugo

Per Principe e Cuzzocrea, la gara per la progettazione del BRT rappresenta dunque un passaggio importante, ma non ancora sufficiente.

«Il vero cambio di passo – concludono – sarà unificare servizi, reti e visione strategica del territorio in chiave digitale e sostenibile», allargando il ragionamento anche a Montalto Uffugo.

Il BRT diventa così il primo banco di prova di una strategia più ampia: non soltanto collegare meglio Cosenza, Rende e Castrolibero, ma provare a costruire un sistema unico della mobilità per tutta l’area urbana.