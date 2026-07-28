La sottoscrizione del contratto si è tenuta alla Cittadella. L’assessore Calabrese: «I Centri per l’impiego sono diventati un punto di riferimento per cittadini e imprese, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro»

La Regione Calabria rafforza la rete dei Centri per l’Impiego attraverso un importante programma di rafforzamento degli organici. Oggi, alla Cittadella regionale di Catanzaro, hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 40 unità di personale appartenente all’area degli Istruttori e 13 Funzionari dell’Elevata qualificazione che andranno a potenziare i servizi per il lavoro sul territorio regionale. Ad accogliere i nuovi dipendenti sono stati gli assessori regionali, al Personale, Antonio Montuoro, e al Lavoro, Giovanni Calabrese, insieme ai dirigenti generali dei rispettivi Dipartimenti, Fortunato Varone e Marina Petrolo. Presenti all’incontro anche i dirigenti di settore Roberta Cardamone e Sergio Tassone, nonché il responsabile del procedimento, Gianpaolo Cristiano.

Montuoro e Calabrese, nel dare il benvenuto ai neo assunti, hanno ricordato che il processo di riassetto organizzativo, avviato nel 2021 dalla Giunta Occhiuto, è finalizzato a un investimento strategico sul capitale umano e al necessario rinnovamento generazionale dell’amministrazione regionale.

«Il rafforzamento dell’organico – ha proseguito Calabrese – rappresenta anche il riconoscimento dell’eccellente lavoro svolto dal Dipartimento Lavoro e dalla rete dei Centri per l’Impiego, protagonisti di una profonda azione di rilancio delle politiche attive del lavoro in Calabria. Grazie all’impegno, alla competenza e alla professionalità del personale, i Centri per l’Impiego sono diventati un punto di riferimento per cittadini e imprese, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’attuazione delle misure di politica attiva e il sostegno ai percorsi di inserimento e reinserimento occupazionale. Le nuove assunzioni consentiranno di consolidare ulteriormente questa rete sul territorio, rafforzando la capacità di risposta ai bisogni delle comunità e rendendo i Centri per l’Impiego ancora più efficienti, moderni e vicini a cittadini e imprese. Un investimento sulle persone – ha affermato in conclusione l’assessore al Lavoro – significa investire sul futuro del lavoro e dello sviluppo della Calabria».

L’assessore Montuoro ha aggiunto che «le nuove assunzioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della macchina amministrativa regionale avviato dalla Giunta della Calabria e previsto dal Piano delle assunzioni approvato con Dgr n. 134 del 25 marzo 2026. Anche quest’anno abbiamo inteso rafforzare i nostri uffici con nuove assunzioni che non rappresentano un semplice adempimento burocratico ma si tratta, invece, di un investimento strategico e tangibile sul capitale umano della nostra Regione. Nessuna riforma, nessuna visione politica può camminare senza una struttura amministrativa solida, motivata e competente. Con questi nuovi ingressi – ha rimarcato infine Montuoro – la nostra amministrazione si dimostra più moderna, più forte e decisamente più vicina alle esigenze del territorio».

Nel corso dell’incontro, i dirigenti Petrolo e Varone hanno specificato che per completare il percorso di rafforzamento previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel corso dell’anno, saranno inserite ulteriori 30 unità, di cui 26 istruttori e 4 funzionari, già presenti nelle graduatorie vigenti, raggiungendo così il totale di 83 ingressi in ruolo programmati.