Prosegue a ritmo serrato il lavoro di programmazione della Paolana in vista del prossimo campionato di Eccellenza. La società tirrenica, prima di tuffarsi a capofitto nelle trattative del mercato estivo, ha scelto di blindare la propria struttura dirigenziale per dare solidità e continuità al nuovo corso.

Dopo aver confermato la guida tecnica affidata a mister Francesco Corapi, il club ha ufficializzato un'altra tassello fondamentale: il rinnovo del Direttore Generale Francesco Viola.

Un punto di riferimento dietro la scrivania

La permanenza di Viola rappresenta molto più di una semplice conferma formale: per l'ambiente biancoazzurro si tratta di una vera e propria garanzia di competenza ed esperienza.

Dopo una straordinaria carriera trascorsa in panchina, ricca di trionfi e successi sul campo, Viola ha saputo reinventarsi con naturalezza nel ruolo dirigenziale, portando dietro la scrivania il medesimo atteggiamento vincente.

Negli ultimi anni è diventato una figura carismatica e un punto di riferimento imprescindibile per l'intera "famiglia" della Paolana. La sua profonda conoscenza del calcio dilettantistico e la sua visione strategica saranno dunque le armi in più che metterà a disposizione della società anche per la stagione alle porte.

Le basi per il futuro

Insomma, la Paolana sta definendo chiaramente la propria identità: una struttura solida, competenze collaudate e idee chiare. Con la spina dorsale dirigenziale e tecnica pienamente operativa, la società è ora pronta ad accendere i motori della sessione estiva di calciomercato.