I pompieri hanno provveduto a stabilizzare il veicolo e ad estrarre il conducente dall’abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi in località Cuta, nel territorio comunale di Acri. Per cause in corso di accertamento, il conducente, un cinquantenne residente nella frazione Cerasello e unico occupante della vettura, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada precipitando in un dirupo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Acri, i Vigili del Fuoco del distaccamento rurale di Acri, i Carabinieri della Compagnia di Acri e la Polizia Locale. I pompieri hanno provveduto a stabilizzare il veicolo e ad estrarre il conducente dall’abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario. Considerata la dinamica del sinistro, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso decollato da Cirò Marina, che ha trasportato il ferito all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per gli accertamenti e le cure del caso.

Successivamente sono state completate anche le operazioni di recupero della vettura, rese particolarmente complesse dalla posizione del mezzo nel dirupo. L’intervento è stato effettuato dai Vigili del Fuoco con il supporto di un’autogrù giunta dal Comando provinciale di Cosenza.

L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sull’importanza di garantire una presenza stabile e permanente dei Vigili del Fuoco nel territorio di Acri.

La rapidità dell’intervento del distaccamento locale ha consentito infatti di mettere in sicurezza il veicolo, estrarre il ferito e affidarlo tempestivamente ai sanitari del 118, mentre il successivo impiego dell’autogrù proveniente da Cosenza ha permesso di completare in sicurezza il recupero del mezzo incidentato. Un presidio permanente rappresenta un elemento fondamentale per assicurare interventi tempestivi in un territorio vasto e caratterizzato da numerose aree montane e strade particolarmente impegnative.