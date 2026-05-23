Dal 27 maggio assemblee zonali e incontri itineranti per costruire proposte condivise con cittadini, istituzioni e imprese

La CISL Cosenza porta nei territori una nuova stagione di ascolto e partecipazione. Prenderà il via il 27 maggio il ciclo di assemblee zonali e incontri itineranti promosso dall’organizzazione sindacale per rafforzare il confronto con comunità, lavoratori, pensionati, giovani, amministratori locali, associazioni e realtà aziendali della provincia.

L’obiettivo è costruire una piattaforma condivisa di proposte per lo sviluppo sociale, economico e occupazionale del territorio, mettendo al centro la persona, il lavoro, i servizi e la qualità della vita nelle comunità locali.

CISL Cosenza, assemblee zonali per ascoltare i territori

Il percorso nasce dalla volontà di radicare il confronto nei luoghi in cui vivono ogni giorno famiglie, lavoratori e imprese. A spiegarlo è il segretario generale della UST CISL, Michele Sapia, che indica il senso politico e sociale dell’iniziativa.

«Un’iniziativa nata dalla volontà di condividere con lavoratrici e lavoratori, pensionati e giovani, amministratori locali, associazioni e realtà aziendali una piattaforma aperta di proposte che metta al centro la persona, la dignità del lavoro e la qualità dei servizi».

Le assemblee coinvolgeranno quattro aree della provincia, con l’intento di raggiungere comunità diverse e raccogliere bisogni, criticità e potenzialità specifiche di ciascun territorio.

Sapia: «Soluzioni costruite insieme alle comunità»

Per la CISL, il confronto territoriale non sarà soltanto un momento di ascolto, ma uno strumento per elaborare proposte concrete e aderenti alle reali necessità locali.

«Abbiamo inteso promuovere questi momenti di riflessione in quattro zone, così da coinvolgere tutte le comunità della nostra vasta e complessa provincia. Saranno occasioni utili per cogliere esigenze, criticità e potenzialità dei territori, ma anche per raccogliere ed elaborare proposte concrete e coerenti con le reali necessità delle comunità locali».

Il metodo indicato da Sapia è quello della costruzione collettiva, valorizzando le esperienze positive e il contributo dei territori.

«Un percorso che mette al centro la costruzione collettiva delle soluzioni, valorizzando il contributo di ogni territorio e le esperienze virtuose».

Welfare, infrastrutture, borghi e lavoro nella piattaforma CISL

La piattaforma sindacale partirà da una traccia di lavoro fondata sulla corresponsabilità sociale e sul dialogo tra generazioni. Quattro le direttrici programmatiche indicate dalla CISL: rafforzamento della contrattazione territoriale e di un welfare più vicino alle persone, superamento delle criticità infrastrutturali fisiche e digitali, contrasto allo spopolamento dei piccoli borghi e delle aree interne, sostegno al sistema produttivo e all’occupazione provinciale.

«La base di partenza della piattaforma sindacale CISL è una traccia di lavoro iniziale che parte dalla convinzione che il cambiamento possa essere promosso attraverso la corresponsabilità sociale e il dialogo intergenerazionale e si sviluppa attorno a quattro direttrici programmatiche strategiche».

Il sindacato punta quindi a collegare le esigenze del lavoro con quelle dei territori, affrontando insieme temi che incidono sulla vita quotidiana delle persone: servizi, mobilità, infrastrutture, accesso al digitale, tenuta dei piccoli centri e opportunità occupazionali.

Il calendario degli incontri nella provincia di Cosenza

Le assemblee zonali saranno aperte alla partecipazione attiva delle comunità locali. Il primo appuntamento è in programma il 27 maggio a San Demetrio Corone. Il percorso proseguirà il 4 giugno a San Lucido, il 17 giugno a Spezzano della Sila e il 23 giugno a Castrovillari.

Oltre alle assemblee principali, sono previsti anche incontri nelle sedi sindacali periferiche della CISL presenti sul territorio provinciale. Un modo per rendere il confronto più capillare e per intercettare istanze che spesso restano ai margini del dibattito pubblico.

Una stagione di fiducia e responsabilità condivisa

La CISL Cosenza intende coinvolgere tutta la propria dirigenza in un percorso che guarda alla partecipazione come leva per costruire risposte e non soltanto rivendicazioni. Il riferimento è alla linea sindacale della segretaria generale CISL Daniela Fumarola, fondata sulla centralità della persona, del lavoro e delle comunità.

«Uno strumento che sarà alimentato dal dialogo con le comunità e dal contributo delle diverse realtà sociali, delle eccellenze produttive e delle istituzioni locali. Un’importante occasione per costruire relazioni e condividere soluzioni, avviando una stagione di fiducia e impegno condiviso per il benessere collettivo e la sostenibilità territoriale».