Con una sentenza in forma semplificata, la Sezione Quarta Ter del TAR Lazio ha accolto il ricorso collettivo di un gruppo di candidati, tra cui alcuni calabresi, che non avevano superato la prova scritta del concorso su base territoriale per 1.340 unità di personale non dirigenziale (funzionario amministrativo, codice PLURI1340/AMM).

I ricorrenti erano rimasti di poco sotto la soglia minima di 21 punti per la valutazione errata di un solo quesito. Il TAR ha riconosciuto loro un punto in più: viene annullata la penalità di 0,25 e assegnati gli 0,75 punti previsti per la risposta esatta. Con questo punteggio i candidati superano la prova e rientrano a pieno titolo nella procedura.



Il principio: nei quiz giuridici conta la lettera della legge



La pronuncia del 6 ottobre 2026 si allinea a un orientamento consolidato del Consiglio di Stato. Nelle prove a risposta multipla su materie giuridiche, quando il quesito richiama una norma precisa, la risposta esatta deve coincidere con il diritto positivo vigente. A differenza delle prove «critiche», come la redazione di un parere, i quiz rispondono al principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.): devono garantire correzioni rapide e oggettive e la massima par condicio. Per questo né i candidati né la Commissione possono fare operazioni interpretative o manipolative del testo di legge.



Il quesito sul pubblico impiego

La domanda riguardava il d.lgs. 165/2001: quale alternativa esiste alla risoluzione del rapporto quando il dipendente ha raggiunto il periodo massimo di collocamento in disponibilità. Per la Commissione la risposta corretta era la ricollocazione presso un'altra amministrazione. I ricorrenti, che avevano scelto «Nessuna, in quanto la risoluzione è automatica e immediata», erano stati penalizzati. Il TAR ha invece riconosciuto che, letti insieme gli articoli 33 e 34, il limite di ventiquattro mesi è inderogabile: la ricollocazione è possibile solo prima della scadenza, dopo la quale il rapporto cessa automaticamente.



Il commento della difesa

I ricorrenti sono stati assistiti dall'avv. Danilo Granata, titolare dello studio LegaleGranata, specializzato in concorsi pubblici e con sede anche a Cosenza.

«Esprimo grande soddisfazione per l'esito di questo giudizio», dichiara Granata. «La decisione restituisce serenità e una concreta opportunità di lavoro a diversi candidati, tra cui giovani professionisti calabresi, e riafferma una regola essenziale nei concorsi pubblici: la valutazione del merito deve poggiare su criteri oggettivi, trasparenti e ancorati alla legge, senza ambiguità interpretative che finiscono per penalizzare chi studia sui testi normativi».