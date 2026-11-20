Due ore e mezzo di durata e un solo dibattito acceso, relativo al Documento unico di programmazione. È, in sintesi, lo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale della mattina del 19 novembre.

Appello e avvio dei lavori

All’appello del Presidente del Consiglio, dottor Francesco Adamo, risultano assenti, dai banchi d’opposizione, l’ingegner Giovanni Bilotti (GenerAzione) e, da quelli di maggioranza, la dottoressa Marinella Castiglione (Rende Riformista), e il dottor Emilio De Bartolo (Idm).

Dopo l’appello, il presidente Adamo ha chiesto all’assemblea civica un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente stradale del 14 novembre avvenuto sulla ss 107, nella galleria Fiego, all’altezza di San Fili.

Approvazione dei verbali delle due sedute precedenti

Nessuna discussione per i primi due punti all’Ordine del Giorno, cioè l’approvazione dei verbali delle due sedute precedenti, svoltesi, rispettivamente il 2 e il 6 ottobre. I due punti sono passati con l’astensione dei consiglieri assenti nelle due sedute.

Variazione di Bilancio di previsione

I lavori del Consiglio entrano nel vivo col terzo punto dell’Odg: la ratifica della Delibera di Giunta comunale 289 del 22 settembre 2026, con oggetto la variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali). Lo ha relazionato l’assessore al Bilancio, avvocato Federico Jorio.

Ecco le voci economiche della variazione approvata dalla Giunta guidata dall’Onorevole Sandro Principe, illustrate dall’Assessore Jorio:

Trasferimenti erariali compensativi per 1.239,41 euro e trasferimenti per il referendum pari a 95.000 euro, a fronte di spese per 96.500 euro;

Entrate da sponsorizzazioni per 30.000 euro con corrispondente voce di spesa;

Minori spese Irap per 101.100 euro; maggiori spese di 20.000 euro per arredi scolastici e 3.000 euro per manifestazioni religiose;

Minori entrate per 78.100 € dovute a un finanziamento regionale non assegnato per mancata pubblicazione del bando.

Il punto è passato col voto contrario della maggioranza, cinque astensioni e due voti contrari dell’opposizione.

Documento Unico di Programmazione

Dibattito molto acceso e consistente (circa un’ora, con due interventi del Sindaco) per il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2027-2029 ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del Tuel.

Il relatore, l’Assessore Federico Jorio, ha proposto la modifica del quarto punto dell’Odg: anziché ad approvazione, il Dup (elaborato nella delibera di giunta 235 del 21 luglio 2026) è stato sottoposto a presentazione e discussione generale d'indirizzo. L’approvazione formale avverrà contestualmente al Bilancio di Previsione e alla nota integrativa. Il documento comprende 38 obiettivi strategici suddivisi in 17 missioni.

Sono state richieste delucidazioni in merito a riferimenti formali negli allegati (come richiami a schemi di opere pubbliche 2020-2022 o all'immediata esecutività).

L’Amministrazione ha precisato che il termine del 15 novembre ha carattere ordinatorio e che lo schema iniziale costituisce una base di indirizzo priva di alcune quantificazioni definitive, legate anche alla legge finanziaria nazionale e al bilancio (termine 31 dicembre).

Sono intervenuti, nell’ordine, l’avvocata Rossella Gallo (M5S), la dottoressa Stefania Galassi (Forza Italia), l’ingegner Marco Ghionna (Futuro), l’avvocato Francesco Tenuta (Psi), di nuovo (per una precisazione), la consigliera Gallo, poi la dottoressa Francesca Cufone (Insieme per Rende) e il Sindaco, Onorevole Sandro Principe.

Al dibattito, sono seguite le repliche dell’Assessore Jorio, le osservazioni dell’Onorevole Principe e del capogruppo di Futuro. In particolare, gli esponenti dell’Amministrazione hanno rivendicato vari risultati finora ottenuti:

L’attivazione di Casa Felice, nei locali dell’ex caserma dei Carabinieri a via Londra a Quattromiglia per 12 persone con disabilità;

I progetti per domotica agli anziani, la casa famiglia, il supporto all’autismo e la riapertura di centri sociali;

Gli aiuti complessivi per 750.000 euro (di cui 450.000 per il centro storico, con bando per la selezione delle iniziative e apertura presidio in Piazza degli Eroi);

La riapertura del dialogo istituzionale con Cosenza e Castrolibero per l’Unione dei Comuni;

Opere pubbliche, viabilità e tributi:

Interventi programmati e finanziati per oltre 100 milioni di euro in opere e messa in sicurezza, inclusi 4,2 milioni per la viabilità comunale, 6 milioni per scuole e patrimonio e 11 milioni per centro servizi e viabilità;

Lavori eseguiti su circa il 40-50 per cento dei 100 km di rete stradale, con previsione di manutenzione straordinaria fino all’80 per cento;

Realizzazione del centro servizi nell'area industriale, della casa della musica e avanzamento per le opere dell'area urbana e il nuovo svincolo autostradale di Settimo (in attesa di esito del ricorso alla gara Anas) per fluidificare il traffico universitario;

Proroga della rottamazione dei tributi al 30 dicembre 2026.

A conclusione di questo elenco, il Sindaco si è espresso in maniera lapidaria:

«Se riuscissimo entro la prossima primavera a realizzare il Centro servizi nell’area industriale e la Casa della Musica, potrei dire che in poco più di un anno e mezzo abbiamo realizzato il programma sottoposto a all’attenzione dei cittadini e degli elettori nel 2025».

E ancora:

«Siamo molto avanti con i progetti. Per quanto riguarda la viabilità mi pare che abbiamo trovato un una rete stradale dissestata su tutto il territorio. Siamo già più o meno al 40-50 per cento di interventi eseguiti. Entro la primavera andremo ad appaltare il completamento della manutenzione straordinaria dell’80 per cento e oltre della rete stradale. Rende sta cercando inoltre di far crescere il livello culturale della comunità. Sul welfare posso dire che è uno dei settori totalmente finanziato con fondi non comunali e la cosa che sfugge è che si tratta del settore che paradossalmente ha più risorse e obiettivamente in questo anno e mezzo tante cose sono state avviate».

Nessuna votazione sul punto.

Definizione Agevolata

L’avvocato Jorio ha illustrato l’ultimo punto all’Odg, relativo alla riapertura dei termini di adesione alla definizione agevolata dei tributi, che scadranno il 31 luglio 2027.

Al riguardo, l’Assessore al Bilancio ha precisato che:

Chi ha già presentato un’istanza ha ricevuto dal concessionario il conteggio al netto di sanzioni e interessi e il relativo piano di rateizzazione;

Chi è decaduto dal beneficio non può aderire nuovamente;

Possono aderire coloro che non avevano presentato domanda o intendono scegliere un capo diverso da quello selezionato in precedenza;

Il regolamento prevede tre capi, uno dei quali riguarda i ravvedimenti operosi per denunce omesse o errate.

Sul punto non si è sviluppato alcun dibattito. La proposta è passata col voto compatto della maggioranza e l’astensione della minoranza.