Da settembre 2024 un’azienda dell’igiene ambientale attiva in un comune della provincia di Cosenza tratteneva dalla busta paga di un lavoratore il contributo destinato alla Fiadel, senza versarlo al sindacato. Sul caso è intervenuto il giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza, che ha accolto il ricorso della Fiadel e riconosciuto il carattere antisindacale della condotta. A riferire l’esito della vertenza è il segretario regionale Pierfrancesco Lincol.

Secondo la ricostruzione del sindacato, l’azienda non aveva risposto alle richieste inviate via Pec per risolvere la questione senza ricorrere al giudice. La Fiadel, assistita dall’avvocato Simone Scarpino, ha quindi promosso il ricorso previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

Al centro della vertenza c’era l’effetto del mancato versamento sull’attività del sindacato. Le trattenute riguardavano un solo lavoratore, ma, come ha sostenuto il legale, a essere privata delle risorse destinate alla propria attività era l’intera organizzazione. Da qui la richiesta di riconoscere una lesione degli interessi collettivi che andava oltre il credito rimasto insoluto.

Stando alla nota della Fiadel, il Tribunale ha condiviso questa tesi: per riconoscere la condotta antisindacale, il giudice ha ritenuto sufficiente il pregiudizio oggettivo arrecato all’organizzazione, senza che fosse necessario dimostrare una specifica volontà dell’azienda di ostacolarne l’attività.