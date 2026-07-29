Il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio ha approvato la variazione di assestamento del bilancio

Il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio ha approvato, all'unanimità, la variazione di assestamento del bilancio di previsione 2026, per garantire la copertura finanziaria di interventi sopravvenuti e ritenuti prioritari, con particolare attenzione alle esigenze dei porti decentrati. Sono stati quindi stanziati 200mila euro per il porto di Corigliano-Rossano, per gli interventi di rimozione del relitto presente nel bacino portuale, operazione giudicata indispensabile per ripristinare le migliori condizioni di sicurezza e piena operatività dello scalo.

Ulteriori 150mila euro sono stati destinati al porto di Vibo Valentia Marina per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione dell'intervento 'Realizzazione del prolungamento del molo sopraflutto', opera finalizzata al potenziamento infrastrutturale del porto e al miglioramento della sua capacità operativa.

«Complessivamente - viene spiegato in una nota - la variazione di assestamento di bilancio registra maggiori entrate per 1.686.786,65 euro e maggiori spese per 1.686.786,65 euro, determinando un valore definitivo delle entrate pari a 26.370.820,41 euro e delle spese pari a 101.911.494,65 euro. Il disavanzo, pari a 75.540.674,24 euro, trova integrale copertura mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2025, pari a 128.900.497,23 euro».