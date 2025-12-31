Un investimento mirato sulle persone e sulla qualità della vita lavorativa. A partire dal 2026 il Gruppo Citrigno rafforzerà in modo significativo le risorse destinate al welfare aziendale, ampliando e potenziando i benefici rivolti a tutto il personale impegnato nelle strutture del Gruppo.

Il programma, già attivo dal 2025, sarà esteso ai dipendenti delle cliniche Centro Clinico San Vitaliano e Villa Adelchi, oltre che al personale dei tre centri diagnostici operativi a Castrolibero, Amantea e Catanzaro. Una platea ampia e articolata, che rappresenta il cuore operativo dell’organizzazione sanitaria.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla proprietà del Gruppo, rappresentata da Alfredo Citrigno, e conferma un orientamento strategico chiaro: riconoscere il valore centrale del capitale umano come elemento decisivo per la crescita, l’innovazione e la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

Il potenziamento del welfare aziendale si inserisce in una visione più ampia di responsabilità sociale d’impresa, finalizzata a sostenere concretamente i lavoratori e le loro famiglie, migliorare il benessere complessivo in ambito professionale e rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo. Un modello che punta a coniugare efficienza organizzativa e attenzione alle persone, in un settore complesso come quello sanitario.

Con questa scelta, il Gruppo Citrigno rinnova il proprio impegno verso un’idea di impresa etica, sostenibile e orientata alla crescita collettiva, confermando una linea gestionale che guarda allo sviluppo non solo economico, ma anche sociale e umano delle proprie strutture.