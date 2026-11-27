Il presidente dei reggini non teme il palcoscenico e guarda alla sfida con fiducia: «Non sentiremo il peso dello stadio». Una partita che sarà anche occasione per ricordare Denis Bergamini: «Finalmente la sua famiglia ha avuto giustizia»

È uno degli appuntamenti più attesi della dodicesima giornata di Eccellenza calabrese. Domenica, al San Vito-Marulla di Cosenza, la DB Rossoblù Luzzi affronterà la Pro Pellaro in una sfida di vertice che mette di fronte la capolista e una delle principali inseguitrici. Una partita dal grande fascino, anche per il palcoscenico e per il significato particolare legato al ricordo di Denis Bergamini. Alla vigilia del match, il patron e presidente della Pro Pellaro Filippo Cogliandro ha parlato ai microfoni di LaC News24 delle prospettive della gara, senza però considerarla già decisiva per la corsa al primo posto.

«Di sicuro sarà una partita bellissima, giocata in un bellissimo campo e con stimoli che sicuramente faranno la differenza – spiega Cogliandro –. «Non credo sarà una partita decisiva, anche perché ci sono ancora più di venti partite da giocare. Inciderà tantissimo anche il fatto che noi stiamo facendo la Coppa Italia e abbiamo molte energie che vengono disperse per entrambe le competizioni. Di conseguenza sarà un match bellissimo e sono certo che venderemo cara la pelle».

A rendere ancora più suggestiva la sfida sarà lo stadio San Vito-Marulla. Un palcoscenico che, secondo il presidente della Pro Pellaro, non rappresenterà però un peso per la sua squadra: «Sarà sicuramente bello e affascinante, ma noi non sentiremo il peso dello stadio», sottolinea Cogliandro, ricordando l'esperienza di diversi calciatori presenti nella rosa. «Nelle nostre fila militano giocatori che hanno fatto anche la Champions League, come Ragusa, e giocatori che hanno fatto Serie C e Serie B, come Salandria, Abayian e Gomez Murillo. Per non parlare di altri giocatori che in Argentina hanno militato in campionati di Serie B e hanno anche esordito in Serie A. Questo sicuramente non comporterà nulla. Sarà affascinante e forse saremo più avvantaggiati noi per quello che riguarda l'ambiente stadio».

Il rispetto nei confronti della DB Rossoblù, però, è massimo: «Giocheremo contro una squadra fortissima, prima in classifica e che merita di esserlo al momento». La Pro Pellaro, dunque, arriverà a Cosenza con un obiettivo chiaro: evitare di essere la vittima sacrificale della festa rossoblù: «Non vogliamo esserlo e siamo sicuri di non esserlo – afferma Cogliandro -. La partita non determinerà sicuramente il primato fino alla fine del campionato. Anche la Deliese sta facendo un campionato strepitoso e potrà sfruttare il fatto che ci sarà questo big match. Perché no, potrebbe trovarsi prima in classifica. Detto questo, sicuramente venderemo cara la pelle».

Nelle parole del patron reggino c'è anche un riconoscimento per il progetto della DB Rossoblù, destinato, nelle intenzioni societarie, a diventare sempre più rappresentativo del calcio cosentino: «La DB Rossoblù da un paio di anni progetta di rappresentare la città di Cosenza. Io ho augurato al presidente veramente tanta fortuna e gli ho augurato, dopo la partita con la Pro Pellaro, di avere tutte le fortune anche a livello ambientale e calcistico per rappresentare una città bellissima come Cosenza».

Infine, il pensiero va a Denis Bergamini, al centro della giornata organizzata al Marulla. Un ricordo che per Cogliandro va oltre il calcio e che lega la Pro Pellaro a una figura già omaggiata in passato dalla società reggina: «Ricordiamo Bergamini non solo per il grande calciatore che è stato e non solo per la figura importante che ha rappresentato per la città di Cosenza, ma anche per la tragedia vissuta e per il ragazzo meraviglioso che è stato – dice il presidente della Pro Pellaro -. Siamo contenti che tutto si sia risolto dopo tantissimi anni. L'unico lato negativo è che siano dovuti passare quasi trent'anni per avere giustizia, ma finalmente la famiglia ne ha avuta e con loro anche la città di Cosenza». E la conclusione è un impegno a mantenere vivo quel ricordo: «Onoreremo sempre questo ragazzo. Sarà sempre per noi un punto di riferimento per quello che riguarda il calcio e uno stimolo per ricordare chi ha fatto bene al calcio e chi, purtroppo, nel calcio ha anche perso la vita».