L'Arma dei Carabinieri apre le porte a 400 giovani laureati. Da oggi, 1° ottobre, è online il primo concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi marescialli in possesso di una laurea nelle aree scientifica, umanistica, sanitaria o ambientale.

Si tratta del primo concorso nella storia dell'Istituzione dedicato a giovani che hanno conseguito la laurea, con l'obiettivo di mettere le loro competenze professionali al servizio della collettività.

I vincitori saranno nominati marescialli in ferma volontaria e frequenteranno un corso della durata di almeno sei mesi. È previsto un percorso formativo professionale e militare finalizzato all'acquisizione di nuove competenze.

Le domande potranno essere presentate online entro trenta giorni dall'apertura del bando, attraverso il sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, nell'apposita area dedicata ai concorsi.

La selezione prevede un'eventuale prova preliminare, una prova scritta di lingua italiana o tedesca, una prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, una prova orale e la valutazione dei titoli di merito.

Possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una delle lauree indicate nella tabella A allegata al bando, che non abbiano superato il giorno del compimento del 28° anno di età e godano dei diritti civili e politici.

Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.carabinieri.it.