La comunità di Rota Greca, di cui è originario, orgogliosa del percorso professionale del proprio concittadino: «Il vero significato di un traguardo non sta soltanto nel ruolo che si raggiunge, ma nella strada percorsa per arrivarci»

Ci sono traguardi professionali che non arrivano per caso, ma sono il risultato di anni di sacrifici, studio, impegno e dedizione. È la storia di Antonio Greco, nato a Cosenza il 1° luglio 1990 e originario di Rota Greca, che ha costruito il proprio percorso professionale mondo della Polizia Locale fino ad assumere un importante incarico di responsabilità presso il Comune di Diamante.

La sua esperienza nel Corpo di Polizia Locale prende avvio il 1° novembre 2020, quando viene assunto come agente presso il Comune di Altivole, in provincia di Treviso. Un'esperienza significativa, maturata lontano dalla propria terra d'origine, che gli permette di confrontarsi quotidianamente con il territorio, con i cittadini e con le molteplici responsabilità che caratterizzano il lavoro della Polizia Locale.

Ma Antonio non si ferma all'esperienza sul campo. Con determinazione decide di continuare il proprio percorso di formazione e consegue la laurea in Giurisprudenza, arricchendo così la propria preparazione professionale e giuridica. Studio e lavoro procedono insieme, in un percorso di crescita che lo porta progressivamente ad assumere responsabilità sempre maggiori.

Il 1° gennaio 2026 arriva un ulteriore importante traguardo con l'assunzione presso il Comando della Polizia Locale di Diamante, un significativo traguardo nella sua carriera. Successivamente, in data 24 settembre 2026, Antonio Greco viene inquadrato come funzionario presso il Comando di Polizia Locale di Diamante, consolidando ulteriormente il proprio percorso professionale.

Oggi, alla guida della Polizia Locale di Diamante, porta con sé l'esperienza maturata negli anni, la preparazione acquisita attraverso gli studi e, soprattutto, quei valori di serietà, responsabilità e senso del dovere che hanno accompagnato ogni tappa della sua carriera. Per chi lo conosce e per la sua famiglia, questo traguardo rappresenta qualcosa che va ben oltre un incarico professionale. È la soddisfazione di vedere un ragazzo partito dalle proprie radici calabresi raggiungere, attraverso il lavoro e il sacrificio, un ruolo di prestigio e responsabilità.

Dietro ogni traguardo importante c'è spesso una famiglia che ha saputo sostenere, incoraggiare e condividere sacrifici e soddisfazioni. Per i suoi cari, vedere Antonio oggi nel ruolo di Comandante significa soprattutto poter dire con orgoglio: "Ce l'hai fatta con le tue forze, con il tuo impegno e con la tua determinazione." Un pensiero speciale va alle sue origini, a Rota Greca, terra alla quale rimane profondamente legato e che oggi può guardare con orgoglio a un suo figlio che, attraverso il proprio percorso professionale, porta con sé i valori e le radici della sua terra.

Ad Antonio Greco va dunque l'augurio di proseguire questo nuovo cammino con la stessa passione e determinazione che lo hanno condotto fin qui, affrontando il nuovo incarico con equilibrio, competenza e spirito di servizio. Perché il vero significato di un traguardo non sta soltanto nel ruolo che si raggiunge, ma nella strada percorsa per arrivarci. E quella di Antonio è una strada fatta di sacrificio, studio, lontananza, esperienza e tanta determinazione. Congratulazioni, Comandante. La tua famiglia e la tua terra sono fiere di te»