iGreco annuncia recruiting day in hotel: profili per accoglienza, wedding, sala e ristorazione, housekeeping, manutenzione e servizi generali. Cv con foto via mail

Un piano di assunzioni ampio, rivolto alle principali professionalità dell’hotellerie, accompagna l’imminente riapertura dell’Executive Luxury Hotel di Rende. Sono aperte le selezioni per circa 100 figure da inserire nei settori accoglienza, wedding e cerimonie, sala e ristorazione, housekeeping, manutenzione e servizi generali.

Ad annunciarlo è Giancarlo Greco, del Gruppo iGreco, spiegando che l’hotel riaprirà dopo un importante intervento di restyling che ha coinvolto “grandi firme” dell’architettura e dell’arte, con l’obiettivo di riportare lo storico luxury hotel calabrese in una veste completamente rinnovata.

La selezione si svolgerà lunedì 30 marzo direttamente presso l’Executive Luxury Hotel di Rende, con due fasce orarie: 9.30–13.00 e 14.30–17.00. Per partecipare, i candidati devono inviare il curriculum vitae corredato di fotografia all’indirizzo email lavoro@hotelexecutivecs.it.