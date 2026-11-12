Il sindacato denuncia l’avvio della procedura senza un confronto preventivo, alla vigilia delle trattative per il rinnovo dell’integrativo aziendale. Il segretario nazionale Angelo Paolella contesta motivazioni e modalità della scelta

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Una procedura di licenziamento collettivo per 120 lavoratrici e lavoratori, avviata alla vigilia delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. È la decisione del gruppo Acqua Minerale San Benedetto denunciata dalla Flai Cgil, che chiede all’azienda di fare un passo indietro e contesta l’assenza di un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali.

Secondo il sindacato, la procedura sarebbe motivata da ragioni di competitività aziendale giudicate generiche e insufficienti a giustificare il taglio occupazionale.

Paolella contesta le modalità della decisione

Angelo Paolella, segretario nazionale della Flai Cgil, richiama il ruolo dell’azienda nelle trattative del settore alimentare e le responsabilità che ne derivano sul piano delle relazioni sindacali.

«San Benedetto è un’azienda che siede al tavolo del rinnovo del contratto nazionale e che ha quindi una responsabilità precisa sulle relazioni sindacali non solo a livello aziendale, ma dell’intero sistema del settore alimentare», dichiara.

Il dirigente sindacale collega la vicenda anche a quanto accaduto con Barilla, esprimendo preoccupazione per il metodo seguito dalle imprese nelle decisioni che riguardano il personale.

«Si continua a procedere senza convocare le rappresentanze sindacali per aprire discussioni e confronti, imponendo invece scelte unilaterali che ricadono direttamente sulle teste delle lavoratrici e dei lavoratori», afferma Paolella.

La richiesta di un passo indietro

La Flai Cgil sostiene il comunicato unitario delle organizzazioni sindacali e chiede di rivedere la decisione.

Paolella contesta le motivazioni economiche richiamando quello che descrive come un andamento positivo del mercato delle bibite e delle acque nel 2026, favorito dalle elevate temperature estive. La nota non indica dati quantitativi a sostegno di questa valutazione.

«È del tutto inaccettabile sia il metodo utilizzato sia la scelta di licenziare 120 persone invocando motivi di competitività aziendale», dichiara il segretario nazionale.

Il rinnovo dell’integrativo aziendale

Per il sindacato, l’avvio della procedura rischia di compromettere anche il clima delle imminenti trattative sul contratto integrativo aziendale. Un confronto che, nelle aspettative della Flai Cgil, avrebbe dovuto concentrarsi sul miglioramento delle condizioni economiche e normative e sulla valorizzazione del lavoro.

La tutela dell’occupazione diventa quindi la priorità indicata dall’organizzazione: «La priorità della Flai Cgil e di tutto il sindacato resta chiara e non negoziabile: difendere tutti i posti di lavoro e impedire che 120 persone diventino il prezzo da pagare per le strategie aziendali».