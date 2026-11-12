Aperte le vendite per l’appuntamento pomeridiano delle 17 con “…E fuori nevica!”. La commedia inaugura la stagione dell’Altro Teatro, dal 19 al 22 novembre: secondo gli organizzatori, le altre quattro repliche sono prossime al tutto esaurito
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Sono aperte le vendite dei biglietti per la quinta replica di “…E fuori nevica!”, la commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza. Il nuovo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle 17.
Lo spettacolo sarà in scena dal 19 al 22 novembre, inaugurando la stagione 2026/2027 della rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano. Secondo gli organizzatori, le quattro repliche già annunciate sono prossime al tutto esaurito.
La quinta replica e dove acquistare i biglietti
L’apertura delle vendite per l’appuntamento pomeridiano del 21 novembre amplia il calendario delle rappresentazioni. I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria InPrimaFila.
Gli organizzatori sottolineano che un numero di cinque repliche per uno spettacolo non si registrava al Rendano da oltre vent’anni.
La nuova edizione della commedia celebra i cinquant’anni di carriera teatrale di Salemme. Accanto all’attore e regista napoletano saliranno sul palco Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli.
“…E fuori nevica!”, la storia dei fratelli Righi
Scritta nel 1994, la commedia torna con un nuovo cast e una nuova regia. Al centro della storia ci sono i fratelli Francesco, detto Cico, Stefano ed Enzo Righi, che si ritrovano nella casa di famiglia dopo la morte della madre per la lettura del testamento.
L’eredità è subordinata a una condizione: i tre dovranno vivere insieme. La convivenza imposta mette a confronto personalità e abitudini differenti, facendo emergere conflitti, fragilità e bisogno di affetto.
Enzo ha lasciato casa a diciotto anni e fatica ad assumersi responsabilità. Stefano, laureato e agente di cambio, è il più ordinato dei fratelli e progetta di sposare Nora, con la quale intrattiene una relazione ancora soltanto telefonica. Cico, il primogenito, esprime la propria felicità gridando «nevica, nevica».
Dall’incontro fra i tre nascono equivoci e situazioni comiche, attraverso i quali lo spettacolo affronta anche i bisogni di sicurezza economica, serenità e vicinanza familiare.