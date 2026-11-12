Dalle 9 alle 13 saranno disponibili informazioni e, previa valutazione medica, l’accesso a sei vaccinazioni. All’iniziativa di Regione e ASP di Cosenza partecipa APMARR con il progetto MATCH 2026, dedicato alla prevenzione e al contrasto dell’antimicrobico-resistenza

Una mattinata di informazione e accesso alle vaccinazioni è in programma sabato 14 novembre 2026, dalle 9 alle 13, al Centro vaccinale di Rende, in Contrada Lecco, via Marco Polo 5.

L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria e dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza nell’ambito della Campagna antinfluenzale 2026-2027. Sarà possibile ricevere informazioni e accedere ad alcune vaccinazioni, previa valutazione medica.

Alla giornata partecipa APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare APS-ETS, con il progetto nazionale MATCH 2026.

Le vaccinazioni previste e il confronto con il medico

Secondo il programma comunicato dagli organizzatori, durante la mattinata sarà possibile accedere, dopo la valutazione medica, alle vaccinazioni:

Antinfluenzale

Anti-Covid-19

Antipneumococcica

Anti-Herpes Zoster

Anti-Papillomavirus umano (HPV)

Antimeningococcica

Per fornire informazioni ai cittadini sarà presente il reumatologo Luca Gualtieri.

Il progetto MATCH e il tema dell’antimicrobico-resistenza

APMARR porta a Rende un percorso di sensibilizzazione sul valore della prevenzione vaccinale e sul suo contributo al contrasto dell’antimicrobico-resistenza. Il progetto prevede contenuti informativi sui canali social dell’associazione e due giornate sul territorio dedicate all’informazione e all’accesso alle vaccinazioni.

«La prevenzione vaccinale non riguarda soltanto la protezione del singolo individuo, ma rappresenta un investimento nella salute dell’intera collettività», dichiara Antonella Celano, presidente di APMARR.

Celano richiama il rapporto tra prevenzione delle infezioni e ricorso alle terapie: «Ridurre il rischio di contrarre determinate infezioni significa anche limitarne le possibili complicanze e, in alcuni casi, la necessità di ricorrere agli antibiotici».

L’attenzione dell’associazione è rivolta in particolare alle persone con patologie croniche o condizioni di maggiore fragilità, favorendo il confronto con i professionisti sanitari.

Informazione e accesso ai servizi

«Con MATCH 2026 vogliamo trasformare l’informazione in un’opportunità concreta di prevenzione», aggiunge Celano. «Iniziative come questa consentono di avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e favorire il confronto con i professionisti della salute, aiutando le persone a compiere scelte consapevoli».

Il progetto è realizzato con il contributo non condizionante di GSK e il supporto di Celltrion.

Ulteriori informazioni sul progetto e sulle attività dell’associazione sono disponibili sul sito APMARR e sui suoi canali social ufficiali.