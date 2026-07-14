Proseguono i controlli della Polizia Stradale lungo la fascia ionica dell'alto Cosentino, dove sono stati intensificati i servizi di vigilanza per contrastare le principali violazioni al Codice della strada e garantire maggiore sicurezza in un periodo caratterizzato dall'aumento del traffico estivo.

Nei giorni scorsi gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Trebisacce hanno sanzionato tre conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, procedendo anche al ritiro delle rispettive patenti, come previsto dalla normativa vigente.

Nel corso dei servizi di Alto Impatto, un automobilista ha tentato di sottrarsi a un controllo di polizia, attirando l'attenzione degli agenti che lo hanno immediatamente raggiunto e fermato per gli accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che l'uomo era gravato da precedenti di polizia ed era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con autorizzazione ad allontanarsi soltanto in specifiche fasce orarie e con l'obbligo di permanenza nel Comune di residenza. Gli operatori hanno quindi contestato la violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.

L'attività di controllo ha interessato anche l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida e la verifica della copertura assicurativa dei veicoli. Nell'ambito di questi servizi è stata ritirata un'ulteriore patente di guida, mentre tre veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo perché risultati privi della prescritta assicurazione.

I controlli della Polizia Stradale proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle arterie più trafficate della costa ionica, interessate da un consistente incremento della circolazione per effetto della stagione turistica.