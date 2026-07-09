Il sindaco traccia il bilancio della manifestazione e rilancia il progetto "Cosenza Vive": aperture serali durante i saldi, nuove Notti Bianche e una programmazione condivisa per commercio, turismo e cultura

La prima Notte Bianca di Cosenza non è destinata a rimanere un episodio isolato. Per il sindaco Franz Caruso rappresenta, piuttosto, «l'edizione zero» di un nuovo modello di città, fondato su una programmazione stabile di eventi e sulla collaborazione tra istituzioni, operatori economici e associazioni.

È questo il messaggio emerso dalla conferenza stampa dal titolo "Cosenza Vive... lo abbiamo dimostrato in una notte", convocata per tracciare il bilancio della manifestazione e presentare le prossime iniziative inserite nel masterplan e nel programma operativo "Cosenza Vive".

«La Notte Bianca è una prima efficace risposta a chi sostiene che Cosenza sia una città morta: la straordinaria partecipazione di cittadini e visitatori ha dimostrato esattamente il contrario» ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come la manifestazione abbia evidenziato le potenzialità del capoluogo e la validità del percorso intrapreso dall'Amministrazione.

Alla conferenza hanno partecipato anche l'assessore alle Attività produttive e al Turismo Rosario Branda, il consigliere delegato agli Eventi Francesco Turco, il coordinatore del Comitato Spontaneo Operatori Economici di Cosenza Carmine Guido e Cristian Urso dell'agenzia Level U.P.

Caruso ha evidenziato come, per la prima volta, l'Amministrazione abbia scelto di convocare una conferenza stampa a consuntivo, anziché di presentazione, per condividere i risultati ottenuti.

Nel ripercorrere il successo dell'iniziativa, il sindaco ha rivolto un ringraziamento ai commercianti, agli imprenditori, agli artigiani, alle associazioni, al Comitato Spontaneo Operatori Economici, al Settore Attività Produttive del Comune, ai giovani di Level U.P., alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Municipale, sottolineando come la riuscita dell'evento sia stata il risultato di un lavoro corale.

«La Notte Bianca non è un episodio isolato, ma parte di una strategia che punta a mettere a sistema le migliori energie della città per renderla sempre più attrattiva. Vogliamo costruire una Cosenza capace di essere punto di riferimento per il commercio, la cultura e il turismo dell'intero territorio» ha aggiunto.

Tra le novità annunciate figura anche una proposta avanzata dalla Consulta del Commercio e accolta dall'Amministrazione: durante il periodo dei saldi gli esercizi commerciali che aderiranno potranno prolungare volontariamente l'orario di apertura, dalle 18.30 alle 22.30. Il sindaco ha inoltre anticipato l'intenzione di riproporre la Notte Bianca con formule diverse e in altri quartieri della città.

Nel corso dell'incontro, Carmine Guido ha ricordato che il Comitato Spontaneo Operatori Economici è nato dalla volontà di professionisti che hanno scelto di mettere competenze ed energie al servizio della città.

«La Notte Bianca è stata organizzata in appena due settimane, con un budget molto contenuto, ma grazie all'entusiasmo dei giovani, delle associazioni di volontariato e al lavoro di Level U.P. siamo riusciti a realizzare un evento che ha coinvolto migliaia di persone. Il segreto del successo è stato credere nei giovani, nella trasparenza e nella collaborazione» ha spiegato.

Guido ha poi rilanciato il significato del progetto "Cosenza Vive": «È uno slogan che descrive una realtà. Cosenza vive soprattutto attraverso il talento e il potenziale dei suoi giovani. Se continueremo a dare loro fiducia e spazio, questo patrimonio potrà trasformarsi in una concreta opportunità di crescita per tutta la città».

L'assessore Rosario Branda ha parlato di un cambio di paradigma nella programmazione degli eventi cittadini, mentre il consigliere Francesco Turco ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori economici e associazioni, anticipando i prossimi appuntamenti del cartellone estivo.

Anche Cristian Urso, per Level U.P., ha sottolineato il ruolo della comunicazione nel successo dell'iniziativa: «Per noi è stato un privilegio contribuire a raccontare una Cosenza dinamica, partecipata e ricca di energie positive. Abbiamo creduto fin dall'inizio in questo progetto e abbiamo lavorato con entusiasmo per coinvolgere soprattutto i giovani, utilizzando strumenti e linguaggi capaci di raggiungere un pubblico sempre più ampio».

La conferenza si è conclusa con la consegna, da parte del sindaco Franz Caruso, di targhe di riconoscimento alle associazioni, agli artisti e ai cittadini che hanno contribuito gratuitamente alla riuscita della prima Notte Bianca, indicata dall'Amministrazione come il punto di partenza di un percorso destinato a consolidarsi nel tempo.