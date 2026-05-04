É decollato questa sera dall'aeroporto di Lamezia Terme il primo volo diretto tra la città calabrese e Oslo operato da Norwegian Air Shuttle, nuovo collegamento internazionale che apre la Calabria al traffico diretto con il nord Europa.

«La rotta - è scritto in una nota della Sacal - segna un passaggio strategico per la connettività della regione, inserendo per la prima volta lo scalo lametino nel network della compagni norvegese e creando un ponte diretto con uno dei mercati turistici più dinamici del continente».

Il collegamento è operativo con frequenza settimanale ogni lunedì con partenza dal Oslo alle 16.30 e arrivo a Lamezia alle 20 e partenza da Lamezia alle 20.45 e arrivo a Oslo alle 00.25.

«La scelta di un orario serale - spiega Sacal - rappresenta un elemento strategico del collegamento. I passeggeri in partenza dalla Norvegia possono viaggiare comodamente nel pomeriggio e raggiungere la Calabria in serata, iniziando la propria vacanza già dal giorno successivo. Allo stesso tempo, il ritorno serale da Lamezia consente di sfruttare appieno l'ultima giornata di soggiorno, un fattore particolarmente apprezzato da turismo nord europeo. Questo modello operativo, tipico delle rotte leisure, contribuisce a rendere il collegamento competitivo e sostenibile, favorendo al tempo stesso l'attrattività della destinazione».

L'attivazione della rotta, sottolinea la Sacal, «apre nuove opportunità per il territorio: crescita dei flussi turistici internazionali, in particolare dal Nord Europa; maggiore visibilità della Calabria sui mercati esteri; sviluppo economico locale, con benefici per l'intera filiera turistica, allungamento delle stagione turistica grazie alla programmazione estiva».