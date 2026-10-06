Il collegamento sarà sospeso dal 13 dicembre al 31 gennaio per i lavori alla galleria Santomarco. Dal 1° febbraio il Frecciarossa tornerà a Sibari, ma con destinazione Milano e Torino

Frecciarossa Sibari-Bolzano, la petizione supera le 1.300 firme. È questo il dato raggiunto dalla mobilitazione lanciata da cittadini e pendolari per chiedere attenzione sul futuro del collegamento ferroviario che unisce la Calabria al Nord Italia. La petizione è stata lanciata online da Francesco Fringuello, promotore dell’iniziativa.

Al centro della petizione per il Frecciarossa Sibari-Bolzano c’è soprattutto la sospensione del servizio prevista dal 13 dicembre al 31 gennaio. Lo stop è legato ai lavori di riqualificazione della galleria Santo Marco, intervento che comporterà modifiche alla circolazione ferroviaria. Una decisione che ha suscitato preoccupazione tra cittadini e pendolari, anche alla luce delle indiscrezioni che nelle scorse settimane avevano fatto temere una possibile soppressione del collegamento da Sibari e un eventuale ritorno del servizio soltanto nell’estate 2027.

Il Frecciarossa tornerà a Sibari dal 1° febbraio

A chiarire il quadro è stato nei giorni scorsi l’assessore regionale Gianluca Gallo, che attraverso un video pubblicato sui propri canali social ha spiegato le ragioni dello stop e fornito indicazioni sul futuro del collegamento. La sospensione dal 13 dicembre al 31 gennaio sarà determinata dalla chiusura della galleria Santomarco per i lavori di riqualificazione, che a sua volta ha generato un vespaio di polemiche. Durante questo periodo, il treno non partirà da Sibari, ma circolerà sulla tratta Paola-Milano-Torino, e nella direzione opposta.

La novità più importante riguarda, però, la ripresa del servizio. Dal 1° febbraio 2027, il Frecciarossa tornerà infatti a partire da Sibari, ma non sarà più diretto a Bolzano. «Dal primo febbraio ci sarà di nuovo il Sibari, ma non sarà Sibari-Bolzano, ma sarà Sibari-Milano-Torino», ha dichiarato Gallo.

Frecciarossa Sibari-Milano-Torino al posto di Sibari-Bolzano

Il nuovo collegamento dovrebbe quindi avere come destinazioni Milano e Torino, con arrivo a Milano previsto alle 14 e a Torino alle 15, secondo quanto riferito dall'assessore regionale. La modifica della destinazione, ha spiegato Gallo, nasce dalla volontà di favorire gli spostamenti tra la Calabria e due importanti poli del Nord Italia, garantendo collegamenti sia in partenza dalla regione sia verso il territorio calabrese.

La notizia rappresenta una conferma importante per chi temeva la cancellazione definitiva del servizio da Sibari. Allo stesso tempo, però, lascia aperta la questione della destinazione originaria: il Frecciarossa Sibari-Bolzano non sarà infatti ripristinato nella sua configurazione attuale. È proprio in questo scenario che si inserisce la petizione (questo il link) lanciata dai cittadini, che ha già superato le 1.300 firme verificate.

La mobilitazione nasce dalla preoccupazione per il futuro di un collegamento considerato strategico per la Calabria e per i territori serviti dal Frecciarossa. L'obiettivo dei promotori è mantenere alta l'attenzione sul servizio e chiedere che il collegamento ferroviario non venga progressivamente ridimensionato. «La modifica – dicono i firmatari della petizione – rischierebbe di penalizzare i collegamenti diretti tra la Calabria, il Veneto e il Trentino-Alto Adige, aumentando tempi di viaggio e disagi per cittadini, studenti, lavoratori e turisti».

Nel suo intervento, Gallo ha inoltre ricordato il servizio di adduzione da Metaponto, attivato sia al mattino sia durante la notte in coincidenza con l'arrivo del Frecciarossa. Un sistema pensato per ampliare il bacino di utenza del collegamento e facilitare l'accesso al servizio ferroviario anche per chi proviene dalle aree circostanti.