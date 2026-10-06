Il presidente Luigi Guaragna ha incontrato il vicepresidente della Regione Filippo Mancuso. Al centro del confronto la revisione del Masterplan dei porti calabresi, fermo dal 2013, e la definizione di una nuova strategia per gli scali regionali.

Assolaghi ha preso parte al Salone Nautico di Genova, uno degli appuntamenti di riferimento per il settore, e il presidente Luigi Guaragna ne rivendica il valore. «Essere presenti al Salone Nautico di Genova significa, per Assolaghi, affermare la volontà di stare nei contesti che contano, dove si costruiscono relazioni, si confrontano esperienze e si delineano le prospettive future della nautica e della portualità». Proprio la dimensione delle relazioni istituzionali ha caratterizzato la presenza dell'associazione nel capoluogo ligure. «In particolare — prosegue Guaragna — desidero ringraziare il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, con delega alla Portualità, con il quale abbiamo avuto modo di confrontarci su temi strategici per il futuro del sistema portuale calabrese».

Tra questi la revisione del Masterplan della portualità calabrese, lo strumento di pianificazione rimasto fermo dal 2013, e la necessità di tracciare una nuova strategia per il futuro dei porti della regione. In questo quadro Assolaghi ha posto l'attenzione sul Centro Nautico dei Laghi di Sibari, struttura che l'associazione punta a inserire nella programmazione regionale. Il tema del turismo nautico è emerso anche nel podcast realizzato nell'ambito della manifestazione e moderato dal direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, Roberto Cosentino.

A lui Guaragna ha rivolto un ringraziamento particolare, esteso al lavoro svolto quotidianamente nel ruolo dirigenziale, che secondo il presidente di Assolaghi contribuisce con competenza, professionalità e visione alla promozione e allo sviluppo turistico della Calabria. Portualità e turismo restano così i due binari su cui l'associazione intende muoversi nei prossimi mesi.

«È fondamentale — conclude Guaragna — che i Laghi di Sibari siano parte attiva di questo percorso. Il nostro Centro Nautico ha potenzialità importanti e deve trovare una collocazione adeguata nella strategia regionale di sviluppo della portualità e del turismo nautico. Per questo Assolaghi continuerà a lavorare per costruire relazioni, portare istanze e opportunità ai tavoli istituzionali che contano e contribuire concretamente alla crescita del nostro territorio».