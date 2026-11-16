Bandiere sullo stabilimento di Feroleto Antico al fianco dei lavoratori fuori dalla sede catanzarese di Sirti e il giorno del presidio contro i tagli che l'azienda ha comunicato ai sindacati nei giorni scorsi 630 fra licenziamenti e cassa integrazione in tutta Italia. Già venerdì scorso FIOM CGIL, FIM CISL avevano annunciato battaglia. Questa mattina il raduno degli occupati dell'azienda fuori dai cancelli e a prendere parola sono direttamente i lavoratori.

«E' bastata una previsione di un probabile mancato introito di 200 milioni nel 2027 per scatenare tutto ciò - dicono -. Questo è il motivo per cui l'azienda ha pensato di aprire la procedura. O, forse, ancora non l'ha aperta ma vuole aprirla». Una procedura di licenziamento che mette a rischio 630 famiglie in tutta Italia e 80 in Calabria. Tanti sono infatti gli operai impiegati nei due stabilimenti sul territorio regionale fra Rende e Feroleto Antico.

Nel catanzarese c'è la sede principale proprio qui oggi i lavoratori si sono radunati insieme ai rappresentanti di CGL e CISL per gridare con forza no ai licenziamenti. Il punto spiegano gli stessi sindacati riguarda soprattutto la scelta di tagliare dopo la fine del PNRR. È inaccettabile, secondo i segretari Umberto Calabrone della FIOM CGIL e Pino Grandinetti della FIM CISL, che un'azienda decida di parare un piano così dopo la fine del PNRR. «Questo significa - hanno detto - che non c'è stata un'attenzione a un piano industriale serio e a pagare saranno come sempre i lavoratori».

I due segretari sostengono con vigore la richiesta di apertura immediata del tavolo al MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), affinché le istituzioni intervengano nei confronti dei committenti per fermare le gare al massimo ribasso e chiedano conto delle prospettive del gruppo alla proprietà e al fondo Pillarstone.