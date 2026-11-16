La sfida d'alta quota tra le due matricole rivelazione del campionato si chiude in parità. Nella dodicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I), Avola e Praiatortora danno vita a un confronto equilibrato e intenso, confermando il motivo per cui entrambe occupano stabilmente le prime cinque posizioni della classifica contro ogni pronostico della vigilia. I calabresi sbloccano il risultato a inizio ripresa con Bustos, accarezzando a lungo il colpaccio esterno, prima di essere raggiunti proprio nel finale da un gran gol di Tedesco che fissa il punteggio sull'1-1.

Nel post-partita, l'analisi di mister Salvatore Viscardi fotografa con lucidità sia l'ottima prova espressa dai suoi ragazzi sia quel difetto di cinismo che sta costando punti preziosi alla formazione tirrenica.

Una fotografia del primo terzo di stagione

Viscardi legge il pareggio in terra siciliana come la sintesi perfetta del percorso compiuto finora dal Praiatortora, sottolineando la capacità della squadra di adattarsi all'avversario e di produrre gioco, ma rammaricandosi per le troppe opportunità fallite davanti alla porta: «Penso che in questa partita si racchiuda un po' il nostro primo terzo di stagione. Abbiamo fatto una grossa prestazione sotto l'aspetto della contrapposizione, snaturandoci anche un po' rispetto alle altre partite disputate palleggiando di più. Siamo riusciti ad andare in vantaggio e, in seguito, abbiamo avuto almeno tre o quattro occasioni senza sfruttarle. In queste categorie il livello è così alto che un giocatore come Tedesco riesce a trasformare una palla in gol».

Il limite da superare e il bicchiere mezzo pieno

Il mancato raddoppio che avrebbe messo in ghiaccio il risultato riapre una ferita già vista in altre uscite stagionali contro avversari di primo piano. Tuttavia, considerando il momento da cui arrivava il gruppo, il tecnico invita a valorizzare il punto conquistato: «Non è la prima volta che non riusciamo a chiudere la partita e ci è già capitato contro Siracusa, Athletic Palermo e Sambiase. Insomma, sono tanti punti persi che ci avrebbero potuto avvicinare al nostro obiettivo. In ogni caso venivamo da una settimana complicata, dovuta alla sconfitta contro il Trapani, quindi bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno».

Un punto d'oro, dunque, che permette al Praiatortora di mettersi subito alle spalle il ko interno con il Trapani e di proseguire con fiducia il proprio sorprendente cammino nelle zone nobili della graduatoria.