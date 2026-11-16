Il Cobas del Lavoro Privato di Cosenza dà appuntamento venerdì alle 9 in piazza Loreto. La mobilitazione si affianca allo sciopero studentesco e chiede salari e pensioni adeguati all’inflazione e più fondi per scuola, sanità e welfare

Venerdì 20 novembre, alle 9 in piazza Loreto a Cosenza, è fissato il ritrovo per il corteo contro il carovita e il riarmo. Lo annuncia il Cobas del Lavoro Privato di Cosenza in occasione dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base. L’invito è rivolto a studenti, lavoratori, disoccupati e persone che vivono in condizioni di precarietà.

Per il Cobas, la manifestazione dà seguito alla mobilitazione del 30 ottobre. La scelta del 20 novembre, spiega il sindacato, nasce dalla volontà di affiancare la giornata internazionale di sciopero studentesco e di portare in piazza richieste comuni sul lavoro e sulle risorse destinate ai servizi pubblici.

Al centro della protesta c’è il costo della vita: il Cobas richiama i rincari di energia, carburanti, affitti, generi alimentari e cure. Chiede di adeguare salari e pensioni all’inflazione reale, fermare il finanziamento del riarmo e destinare fondi adeguati a scuola, sanità e welfare.

La piattaforma affronta anche l’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro. La proposta del sindacato è ridurre l’orario a parità di salario per distribuire il lavoro tra più persone: «lavorare meno lavorare tutte/i a parità di salario».

Per il corteo cosentino, il comunicato indica piazza Loreto come luogo dell’appuntamento. Non sono indicati il percorso né il punto di arrivo.