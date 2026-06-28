Sinistra Italiana Acri, a seguito dell’ultima riunione di circolo svoltasi martedì alla presenza del segretario provinciale Michele Cosentino, decide di entrare ufficialmente in maggioranza con l’obiettivo di imprimere un cambio di rotta marcatamente a sinistra nell’ultimo scorcio di questa amministrazione comunale. Oggi si è concretizzato l’ingresso formale del partito nella Giunta del Comune di Acri: il nostro consigliere comunale Angelo G. Cofone assumerà l’importante incarico di assessore con deleghe a Sanità, Servizi Sociali, Inclusione, Affari Legali e Spettacolo.

Al suo posto, sui banchi del Consiglio Comunale, siederà il primo dei non eletti, Pietro Cofone, segretario del circolo cittadino. Questo ingresso rappresenta la naturale evoluzione della positiva interlocuzione politica avviata dai primi mesi dell’anno con le forze progressiste della maggioranza. Al centro del confronto, epurato da individualismi e ruggini personali, ed animato dal comune sentire politico di ricompattare tutte le forze politiche di centro-sinistra, non ci sono state poltrone, ma la convergenza sui punti del nostro documento politico-programmatico, alcuni dei quali sono già realtà: l’adesione alla rottamazione quinquies, per andare incontro alle difficoltà economiche di cittadini ed attività commerciali e garantire una maggiore liquidità alle casse comunali; l’approvazione della mozione sulle FER (fonti di energia rinnovabile), che blocca l’installazione selvaggia di eolico e fotovoltaico sul nostro territorio fino a quando la Regione Calabria non individuerà le aree idonee.

Ulteriori punti, non meno importanti per la collettività ed i cittadini acresi, saranno approvati e vedranno la luce nei prossimi mesi, nel solco di altre iniziative già avviate e portate a compimento dall’amministrazione, tra cui quelle riguardanti la stabilizzazione a 36 ore di tutti i lavoratori ex LSU LPU ed i TIS nonché la realizzazione di importanti opere pubbliche con fondi del PNRR, opere di sistemazione e messa in sicurezza di importanti arterie comunali cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi con progetti già approvati e finanziati. 2 La decisione di assumere questa responsabilità di governo nasce da un obiettivo politico chiaro e lungimirante: costruire un campo progressista unito, forte e compatto per presentarsi alle prossime amministrative del 2027 con l’obiettivo di vincere ed al tempo stesso prendere parte attiva ai processi che porteranno alla stesura di un programma elettorale comune ed all’individuazione della figura del prossimo candidato sindaco. In questa ottica, fondamentale e positiva è stata anche l’interlocuzione avviata con i rappresentanti locali del partito di Italia Viva, anch’esso presente con la sua rappresentanza all’interno della nuova Giunta.

Questa sinergia dimostra la maturità delle forze politiche del centro-sinistra nell’ampliare e rafforzare la coalizione che da oggi sarà caratterizzata da una maggiore attenzione ai valori di equità sociale, tutela dell’ambiente e del territorio, spazio ai giovani, e vicinanza ai più deboli. Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa che vedrà la partecipazione dei vertici provinciali, regionali e nazionali del partito di Sinistra Italiana per dare risalto ad un modello di alleanza che nella provincia di Cosenza rappresenta un vero e proprio laboratorio politico da esportare in altri contesti locali chiamati al voto da qui all’anno prossimo. In tale sede ribadiremo pubblicamente il percorso democratico che ci ha portato all’assunzione della nostra attuale linea politica, replicando alle invettive provenienti dai rappresentanti dei partiti di cdx e di altre componenti civiche locali, nonché agli isolati, confusi, fuorvianti e scomposti attacchi - privi di fondamento – di chi, da tempo in rotta di collisione con il nostro partito, vorrebbe personalisticamente delegittimare la nostra comunità politica.

Un dato è certo: l’interlocuzione politica da tempo avviata con le altre forze progressiste che ha portato al nostro ingresso in giunta non è stata dettata da interessi personali, posizionamenti o ricerca di poltrone, che volendo potevano essere conseguite molto prima, ma da una scelta politica ponderata, netta e chiara che punta alla ricomposizione ed all’unità delle forze progressiste in vista dei prossimi impegni elettorali. Ogni diversa lettura o interpretazione di questo lineare passaggio politico è strumentale e pretestuosa poiché dettata da questioni di interesse politico elettorale o di astio personale. Buon lavoro al nuovo assessore ed alla Giunta, al neo-consigliere Pietro Cofone ed a tutta la squadra di maggioranza!».