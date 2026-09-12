L’organismo prende le distanze dall’Amministrazione: «Le modifiche furono proposte dal Comune». Chiesta l’apertura di traverse verso viale Mancini

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La Consulta del Commercio, Artigianato e Attività produttive del Comune di Cosenza prende le distanze dalla decisione dell’Amministrazione relativa al nuovo senso di circolazione in via XXIV Maggio.

L’organismo contesta quanto riportato nel comunicato diffuso dal Comune, nel quale il provvedimento sarebbe stato collegato a una richiesta avanzata da residenti e commercianti.

«Le modifiche furono proposte dal Comune»

Secondo la Consulta, la ricostruzione fornita dall’Amministrazione non sarebbe esatta. Le modifiche alla circolazione sarebbero state proposte dallo stesso Comune alla Consulta e ai Comitati di quartiere.

La proposta, precisa l’organismo, sarebbe stata accolta con diverse riserve e subordinata all’adozione di una soluzione definitiva per migliorare sicurezza e deflusso del traffico nella zona.

La richiesta di collegamenti con viale Mancini

La Consulta e i Comitati di quartiere di via XXIV Maggio e via Adua chiedono da tempo l’apertura di due o tre traverse di collegamento tra via XXIV Maggio e viale Giacomo Mancini.

Secondo i rappresentanti delle attività produttive e dei residenti, questi nuovi collegamenti rappresenterebbero interventi strutturali in grado di facilitare la circolazione e migliorare le condizioni di sicurezza.

«Il provvedimento è un semplice palliativo»

La Consulta giudica insufficiente il provvedimento annunciato dal Comune, definendolo «un semplice palliativo, del tutto inefficace per le reali necessità della zona».

«Per tali ragioni, pur nel rispetto delle istituzioni, la Consulta del Commercio prende nettamente le distanze dalla decisione assunta dall’Amministrazione comunale», si legge nella nota.