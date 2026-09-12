Domenica 13 settembre 2026 torna la Dino-Cirella, traversata a nuoto in acque libere lungo la Riviera dei Cedri. Il percorso si svilupperà per circa 25 chilometri, da Praia a Mare fino a Cirella, attraversando una parte della costa tirrenica cosentina.

La manifestazione si svolgerà nell’ambito del Peperoncino Festival e coinvolgerà due atleti impegnati individualmente e una squadra composta da cinque nuotatori.

Partenza da Praia a Mare alle 8.30

La partenza è fissata alle ore 8.30 dal Lido Caporena di Praia a Mare. Dopo aver lasciato alle proprie spalle l’Isola Dino, i partecipanti procederanno in direzione sud.

Il tragitto prevede il passaggio davanti all’Arcomagno di San Nicola Arcella e nelle acque antistanti Scalea, Santa Maria del Cedro, Grisolia e Diamante.

L’arrivo è previsto indicativamente alle ore 15.30 al Lido Le Sirene di Cirella. I tempi potranno variare in base alle condizioni meteorologiche, alle correnti e allo stato del mare.

Tropeano ed Edatti in solitaria

Egor Tropeano ed Elena Edatti affronteranno individualmente l’intera distanza, senza effettuare cambi durante i 25 chilometri.

Tropeano, atleta originario di Mendicino, ha maturato esperienze internazionali nelle acque libere e nel nuoto in condizioni estreme. Nel 2026 ha ottenuto l’ingresso nel Guinness World Records con il primato dell’ora a rana stabilito ad Antalya, in Turchia, percorrendo 4.245 metri in sessanta minuti.

Elena Edatti è invece specializzata nelle lunghe distanze e ha già partecipato a diverse traversate in acque libere. La prova richiederà agli atleti resistenza, gestione delle energie, alimentazione durante lo sforzo e capacità di interpretare le correnti.

Cinque nuotatori impegnati nella staffetta

La stessa distanza sarà affrontata in staffetta da Francesco Manna, Alfredo Porcaro, Fabrizio Posterivo, Matteo Mazzotta e Ivan Favretto.

I cinque atleti si alterneranno lungo il percorso fino all’arrivo a Cirella. La prova collettiva richiederà una gestione coordinata dei cambi e delle diverse frazioni di gara.

La traversata nel Peperoncino Festival

L’inserimento della Dino-Cirella nel programma del Peperoncino Festival collega la manifestazione sportiva alle iniziative di promozione turistica e culturale organizzate sul territorio.

Il percorso toccherà alcuni dei principali punti naturalistici e turistici della costa: Isola Dino, Arcomagno, San Nicola Arcella, Scalea, Santa Maria del Cedro, Grisolia, Diamante e Isola di Cirella.