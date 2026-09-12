Gli interventi annunciati dal Comune interesseranno l’edificio dei Vigili urbani, la frazione Cava di Melis e le aree ludiche del centro abitato

Nuove opere pubbliche sono state programmate dal Comune di Longobucco attraverso finanziamenti destinati alla promozione turistica, alla mobilità sostenibile e alla riqualificazione degli spazi dedicati ai bambini.

A darne notizia sono il sindaco Giovanni Pirillo e l’assessore ai Lavori pubblici Serafino Greco, che esprimono soddisfazione per le risorse ottenute. Gli interventi si aggiungeranno ai cantieri già avviati sul territorio comunale.

Un Info Point del Parco nazionale della Sila

Il primo progetto riguarda la realizzazione di un Info Point del Parco nazionale della Sila e la riqualificazione energetica dell’immobile che attualmente ospita il Comando della Polizia municipale.

È già avvenuta la consegna del servizio di progettazione. Nelle intenzioni dell’Amministrazione, la struttura dovrà diventare un riferimento per l’accoglienza dei visitatori e per la promozione delle risorse naturalistiche del territorio.

Il Comune indica Longobucco come una delle porte d’ingresso dalla fascia ionica verso il Parco nazionale della Sila.

La stazione Car & Bike a Cava di Melis

Un secondo intervento interesserà la frazione di Cava di Melis, dove è prevista la realizzazione di una stazione Car & Bike dedicata alla mobilità sostenibile.

Il progetto punta a facilitare gli spostamenti e la fruizione del territorio attraverso servizi rivolti agli automobilisti e ai cicloturisti, in un’area caratterizzata dalla presenza di itinerari naturalistici.

Restyling dei parchi giochi

Ulteriori risorse saranno impiegate per il restyling dei parchi giochi presenti nel centro urbano di Longobucco.

Gli interventi saranno finalizzati a migliorare sicurezza, funzionalità e condizioni complessive delle aree destinate ai bambini e alle famiglie. Nel comunicato non vengono indicati gli importi dei finanziamenti né il cronoprogramma previsto per l’esecuzione delle opere.

Il ringraziamento al Parco della Sila

Pirillo e Greco collegano il risultato alla collaborazione avviata con gli enti sovracomunali per intercettare risorse da destinare al territorio.

L’Amministrazione rivolge un ringraziamento al personale del Parco nazionale della Sila e al commissario Liborio Bloise per il contributo fornito all’avanzamento delle procedure amministrative.

«Continuiamo a lavorare per Longobucco, con programmazione, concretezza e attenzione al futuro del nostro territorio», conclude la nota comunale.