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Dopo anni trascorsi a supportare le attività dell’Ente, per quattro lavoratori TIS di Zumpano arriva la stabilizzazione. Da oggi i Tirocinanti di Inclusione Sociale interessati dal percorso entrano stabilmente nell’organico del Comune, dando continuità all’esperienza lavorativa maturata nei servizi dell’amministrazione.

Ad annunciarlo è il Comune di Zumpano, che esprime soddisfazione per la conclusione dell’iter e sottolinea il valore occupazionale e amministrativo dell’operazione.

Quattro TIS entrano nell’organico di Zumpano

I quattro lavoratori hanno prestato servizio negli anni all’interno della macchina comunale, contribuendo allo svolgimento delle attività dell’Ente.

Secondo l’Amministrazione guidata dal sindaco Fabrizio Fabiano, la stabilizzazione riconosce «l’impegno, la professionalità e il senso di responsabilità» dimostrati durante il percorso e consente al Comune di trattenere competenze già maturate sul campo.

Il passaggio assume particolare rilievo anche per le famiglie coinvolte, alle quali viene garantita una prospettiva occupazionale stabile dopo il periodo trascorso come Tirocinanti di Inclusione Sociale.

Rafforzati anche i servizi comunali

Per Palazzo di città, l’ingresso dei quattro lavoratori nell’organico rappresenta contemporaneamente un intervento sul fronte occupazionale e un rafforzamento della struttura amministrativa.

L’obiettivo indicato è utilizzare le professionalità acquisite per migliorare la capacità operativa dell’Ente e i servizi destinati alla comunità di Zumpano.

L’Amministrazione comunale ha rivolto ai quattro nuovi dipendenti gli auguri di buon lavoro, auspicando che possano continuare il proprio servizio «con dedizione, competenza e spirito di collaborazione al servizio della comunità di Zumpano».