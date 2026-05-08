La Calabria ritrova uno dei suoi artisti più riconoscibili della scena pop contemporanea. Aiello sarà infatti protagonista l’11 agosto all’Arcella Open Air di San Nicola Arcella, nuova tappa del tour estivo 2026 annunciato nelle scorse ore insieme all’uscita del nuovo album “Scopione”.

Il concerto andrà in scena in una delle location più suggestive della Riviera dei Cedri, sempre più al centro della programmazione musicale estiva calabrese. La data di Aiello si aggiunge infatti a quelle già annunciate di Sal Da Vinci, atteso il 13 agosto, e Fiorella Mannoia, in programma il 20 agosto, chiudendo così il cartellone della stagione dell’Arcella Open Air.

L’evento nasce dalla collaborazione tra gli organizzatori della location e A.Ma.Fa Eventi, in sinergia con diverse realtà territoriali, in un progetto che punta a consolidare l’area dell’alto Tirreno cosentino come polo culturale e musicale capace di attrarre pubblico da tutta la regione e non solo.

Per Aiello, quella di San Nicola Arcella assume anche il sapore di un ritorno simbolico nella sua terra. Nato a Cosenza e cresciuto artisticamente tra la Calabria e Roma, il cantautore negli ultimi anni si è imposto nel panorama nazionale grazie a uno stile che mescola pop, scrittura intimista e influenze urban e cantautorali.

Dopo gli esordi indipendenti e il successo ottenuto con brani come “Arsenico”, Aiello ha conquistato una crescente popolarità culminata con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove presentò il brano “Ora”. Negli anni successivi ha continuato a costruire un percorso personale, caratterizzato da una forte componente emotiva e autobiografica.

Il nuovo progetto discografico “Scorpione”, annunciato nei giorni scorsi, accompagnerà il tour dell’estate 2026 e dovrebbe segnare una nuova fase della sua produzione musicale. Attesa dunque anche per la scaletta live, che alternerà i brani più amati dal pubblico alle nuove canzoni dell’album.

I biglietti per il concerto dell’11 agosto sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne.