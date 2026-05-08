Dalla minoranza nuove pulci all'amministrazione comunale. A tenere banco stavolta a Cosenza è il tema dei parcheggi e della viabilità urbana. A sollevare la questione è Giuseppe D’Ippolito, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che punta il dito contro la giunta guidata dal sindaco Franz Caruso dopo gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo viale Trieste, all’altezza della villa di viale Vittoria.

Secondo D’Ippolito, i lavori eseguiti nei giorni successivi alla bitumazione avrebbero evidenziato «l’ennesima dimostrazione di disorganizzazione» da parte dell’esecutivo cittadino. «In questi giorni, dopo i lavori di bitumazione lungo viale Trieste, abbiamo assistito al rifacimento della segnaletica per quanto riguarda i parcheggi a strisce blu - afferma il meloniano -. Ancora una volta questa amministrazione brilla per qualcosa di differente dell'efficienza».

L’esponente di Fratelli d’Italia contesta innanzitutto le priorità scelte dal Comune. «È inutile discutere sul fatto che sia stato considerato prioritario il rifacimento delle strisce per i parcheggi e non, ad esempio, quelle legate agli attraversamenti pedonali» sottolinea D’Ippolito, evidenziando come la sicurezza dei pedoni avrebbe dovuto avere precedenza rispetto agli stalli di sosta.

Ma la critica più dura riguarda soprattutto le dimensioni dei nuovi spazi destinati alle auto. Secondo il consigliere, le misure adottate sarebbero «insufficienti» e renderebbero complicata persino la discesa dagli autoveicoli. «La prova di questa ennesima approssimazione è sotto gli occhi di tutti - attacca -. Basta dire che se due macchine si parcheggiano negli stalli posizionati in questi giorni non hanno la possibilità di aprire le portiere e scendere facilmente dall’autoveicolo».

Una situazione che, secondo l’esponente del centrodestra, starebbe creando disagi concreti agli automobilisti che quotidianamente transitano nella zona di viale Trieste, uno dei punti più frequentati della città. Il consigliere comunale conclude con una battuta pungente «Questa amministrazione non ne azzecca una neanche per errore».