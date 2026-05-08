Sarà presentato domani, sabato 9 maggio, alle ore 10:30, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, il piano organizzativo predisposto dal Comune di Cosenza in vista dell’arrivo del Giro d'Italia in città, previsto per martedì 12 maggio con il traguardo della quarta tappa Catanzaro-Cosenza in viale Trieste.

A illustrare i dettagli dell’evento sarà il sindaco Franz Caruso nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo dei Bruzi. Al centro dell’incontro con i giornalisti ci saranno il percorso cittadino della corsa rosa, i provvedimenti relativi alla viabilità, l’organizzazione logistica e le iniziative collaterali che accompagneranno l’attesa dell’arrivo dei corridori.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’Open Village del Giro, che verrà allestito tra piazza dei Bruzi e piazza Carratelli e che ospiterà attività, intrattenimento e spazi dedicati al pubblico nelle ore precedenti l’arrivo della carovana.

Alla conferenza prenderanno parte anche la senior sport manager per il ciclismo e i rapporti con le istituzioni di RCS Sport Spa, Giusy Virelli, il conduttore di “Processo alla Tappa” su Rai Sport Alessandro Fabretti, l’assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, il dirigente del settore Lavori pubblici Salvatore Modesto e il comandante della Polizia Municipale Gianpiero Scaramuzzo.