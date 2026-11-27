Dopo la grande partecipazione e i consensi delle passate edizioni, torna ad animare la parte antica della città di Cosenza “Di Piazza in Piazza - Festival delle Arti di Strada”, l’attesa rassegna organizzata da Be Alternative che trasformerà Corso Telesio, le sue piazze e i suoi vicoli in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’appuntamento è previsto per sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 dicembre, a partire dalle ore 16:00, con ingresso libero. Ad aprire ufficialmente la kermesse sarà una speciale Anteprima Festival, in programma venerdì 4 dicembre alle ore 18:30 lungo Corso Mazzini, affidata all’energia travolgente della OttoPiù Street Band. Per tre giorni consecutivi, giocolieri, equilibristi, artisti del fuoco, acrobati aerei, statue viventi e tanti altri artisti invaderanno il centro storico bruzio, regalando al pubblico di tutte le età un’esperienza immersiva tra meraviglia, arte e partecipazione.

Programma

Il programma si arricchisce inoltre di una sezione dedicata ai Trekking Urbani - declinati in percorsi fotografici e itinerari teatralizzati - pensati per accompagnare i partecipanti alla scoperta degli scorci più accattivanti del centro storico di Cosenza. A Piazza Duomo il pubblico potrà assistere agli spettacoli di arte di strada con Demenzio in Psycho Chicken, uno spettacolo di fuoco medievale firmato da Athanor e le performance dell'Equilibrista Squilibrato in Clap Clap Comedy. Spostandosi a Largo Antoniozzi, la programmazione unisce l'arte di strada alla danza aerea grazie a Quinto e Martina Italiano in Sintonia in Equilibrio, alla delicatezza di Clown Fofo’ in La poesia in una bolla di sapone, alle Sospensione Poetiche di Tonia Mingrone e al talento di Fuoco e Clownerie ne Il Mastro Focaio. Piazza Parrasio sarà invece il punto di riferimento per l'artigianato, i giochi e la luce, ospitando il mercatino vintage Arts & Craft a cura di MACS e Vintage Market Calabria, i giochi in piazza di Zoert, il teatro in miniatura di inFRANGibilE e l'installazione Light Painting – Scatta una foto giocando con le luci a cura dell’Ass. Ladri di Luce, in programma lunedì 7 dicembre. L'atmosfera si estenderà lungo tutto il percorso che collega Piazza Duomo a Largo Antoniozzi, animato da esibizioni itineranti e performance diffuse con Thekla De Marco (Quadro vivente & Arti Mist), Le Scene Vuote (Statua Vivente), Fuoco e Clownerie (Carillon Statua Animata), Mimo Bilico’ con i suoi scherzi e clownerie itineranti, e i Trampoli Bilico’ itineranti a cura di Le Scene Vuote.

La manifestazione valorizzerà inoltre gli scorci del centro storico attraverso percorsi espositivi ed eventi collaterali dedicati alla cultura e alla memoria cittadina. Lungo il percorso del festival troverà spazio la mostra fotografica di street photographies “E’Festival”, curata da EFFE4.O, mentre la salita del Liceo Vecchio di Corso Telesio e i vicoletti adiacenti prenderanno vita grazie alle esposizioni artistiche di La Salita degli Artisti e Vicoli d’Artista. Sabato 5 dicembre, dalle ore 11:00 alle 19:00, l'appuntamento con A Roddra dei Mercanti – da Piazza dei Valdesi a Casa delle Culture – offrirà un'intera giornata organizzata dall’Associazione La Rodda dei Mercanti e dedicata alla memoria del mercato cittadino e alla valorizzazione delle attività artigianali locali. Spazio anche alla scoperta lenta e narrata della città con tre appuntamenti di trekking urbano, per i quali si consiglia la prenotazione al numero 328 4614481: si comincia sabato 5 dicembre alle ore 10:00 con ritrovo in Piazza dei Valdesi per il Trekking Fotografico a cura dell’Ass. Ladri di Luce; si prosegue domenica 6 dicembre alle ore 10:00 con ritrovo presso la Chiesa di San Domenico per il Trekking Teatrale “La Città di Telesio” a cura del cantastorie William Gatto; l'offerta si chiude domenica 6 dicembre alle ore 15:00 con ritrovo in Piazza Duomo per lo spettacolo itinerante Trekking Teatrale “Federico II Stupor Mundi”, a cura di Parco Tommaso Campanella.

L’iniziativa è finanziata con risorse POC 2014/2020 - Az. 6.8.3 - REGIONE CALABRIA, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cosenza, e con il supporto di BCC Mediocrati.