Cinque repliche sold out, un teatro gremito e il legame speciale con la città di Cosenza. Vincenzo Salemme conquista il pubblico del Teatro di Tradizione Alfonso Rendano con il suo nuovo spettacolo “…E fuori Nevica!”, appuntamento inaugurale della stagione 2026-2027 della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano.

Sul palco una delle commedie più amate del repertorio dell’artista partenopeo, scritta nel 1994 e riproposta oggi con una nuova regia e un nuovo cast formato da Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, che sta coinvolgendo il pubblico bruzio con un susseguirsi di risate ed emozioni. A coronamento di questo straordinario abbraccio da parte della città, oggi – al termine della replica delle 18.00 – sul palco del Teatro Rendano sarà consegnato a Vincenzo Salemme il “Premio Enzo Noce - Il teatro come atto d’amore, per la passione che lo ha sempre contraddistinto”.

Alla cerimonia interverranno il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e i familiari dello storico impresario teatrale cosentino, scomparso nel 2023 e profondamente legato all’attore e regista napoletano. Il riconoscimento arriva a conclusione di una quattro giorni memorabile con cinque repliche tutte esaurite, un record che al Teatro Alfonso Rendano mancava da oltre vent’anni, e intende celebrare non solo il grande successo riscosso da questa commedia – con cui l’artista festeggia i cinquant’anni di carriera – ma anche l’intero percorso artistico di un maestro del teatro e del cinema italiano, capace come pochi di raccontare le fragilità e l’umanità attraverso una comicità intelligente, profonda e mai banale.