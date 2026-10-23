È entrata nel vivo la 23ª edizione della Festa del Cioccolato di Cosenza, quattro giorni dedicati al gusto, alla tradizione artigianale e al lavoro dei maestri cioccolatieri, con show cooking, degustazioni e appuntamenti con chef e pasticcieri.

L’inaugurazione ha rappresentato anche un momento di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e mondo produttivo, con l’obiettivo di rafforzare una manifestazione ormai consolidata nel calendario cittadino.

«L’inaugurazione è stata un’occasione di straordinaria partecipazione che ha dimostrato come la sinergia tra istituzioni, organizzazioni datoriali e mondo dell’artigianato serva ad abbattere ogni muro di appartenenza, agendo nell’esclusivo interesse della collettività e dello sviluppo locale», ha dichiarato Michele Marchese, presidente di CNA Cosenza.

Il sostegno del Comune e il coinvolgimento di Corso Mazzini

CNA sottolinea in particolare il ruolo dell’Amministrazione comunale di Cosenza e del sindaco Franz Caruso, insieme all’assessore alle Attività produttive Sarino Branda.

Tra le scelte evidenziate c’è quella di ampliare lo spazio espositivo della manifestazione, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente anche le attività commerciali di Corso Mazzini.

«La festa costituisce una vetrina d’eccellenza per gli artigiani del settore e un potente attrattore turistico con ricadute positive dirette sull’intero comparto commerciale e ricettivo», si legge nella nota.

“Peccato Bruzio”, il cioccolatino simbolo della Festa

Tra gli elementi caratterizzanti dell’edizione c’è anche “Peccato Bruzio”, il cioccolatino creato dalla maestra cioccolatiera Isabella Mascaro e pensato come simbolo della manifestazione e dell’identità cosentina.

L’idea è quella di legare l’eccellenza artigianale a un prodotto capace di richiamare il territorio e di diventare nel tempo uno dei segni distintivi della Festa del Cioccolato.

All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, i parlamentari Andrea Gentile e Raffaele Nevi, i consiglieri regionali Luciana De Francesco e Antonio De Caprio, il sindaco di Castiglione Cosentino Salvatore Magarò, il sindaco di Castrolibero Francesco Serra, l’assessore alle Attività produttive di Rende Veronica Stellato, il presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri, il presidente di Confindustria Cosenza Giovanni Perciaccante e il presidente provinciale di Coldiretti Francesco Cosentini.

Marchese ha rivolto inoltre un ringraziamento a Pino De Rose di Publiepa, coordinatore della manifestazione.

Dalla Camera dei Deputati alla dimensione nazionale

La Festa del Cioccolato era stata presentata anche alla Camera dei Deputati, un passaggio che secondo CNA testimonia la volontà di accrescere ulteriormente la dimensione e la visibilità dell’evento.

«Questo evento testimonia come la nostra associazione, insieme alle altre forze economiche e alle istituzioni, sappia fare rete in modo concreto – conclude Marchese –. L’unità d’intenti su progetti reali ed eccellenti supera qualsiasi singola appartenenza e genera valore autentico per tutta la comunità».

La manifestazione proseguirà su Corso Mazzini con il calendario di show cooking, degustazioni, laboratori e appuntamenti dedicati al cioccolato e alla pasticceria.