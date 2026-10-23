Una camminata collettiva per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e sostenere i progetti dedicati al contrasto dei tumori del seno. Sabato 31 ottobre 2026 Trebisacce ospiterà l’iniziativa “Walk for the Cure”, promossa a sostegno di Komen Italia.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9:30 in piazza della Repubblica, mentre la partenza sarà data alle 10. Il percorso terminerà all’Anfiteatro del Mare.

La manifestazione è aperta a tutti e coinvolge il Comune di Trebisacce, insieme a realtà associative e istituzionali del territorio.

Come partecipare alla camminata

Per aderire è prevista una donazione minima di 10 euro. I partecipanti riceveranno la maglia ufficiale di “Walk for the Cure”, da indossare durante il percorso.

L’iniziativa non ha carattere competitivo ed è pensata come un momento di partecipazione e sensibilizzazione rivolto all’intera comunità. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno e sostenere le attività portate avanti da Komen Italia.

Prima dell’evento sarà opportuno verificare con gli organizzatori i punti nei quali effettuare la donazione e ritirare la maglia, l’eventuale necessità di iscriversi anticipatamente e le modalità previste in caso di maltempo.

Il percorso fino all’Anfiteatro del Mare

La partenza da piazza della Repubblica è fissata alle 10, mezz’ora dopo il raduno dei partecipanti. La camminata si concluderà all’Anfiteatro del Mare, uno degli spazi pubblici affacciati sul litorale di Trebisacce.

Il percorso intende trasformare le strade cittadine in un luogo di condivisione, unendo attività fisica, solidarietà e informazione.

La partecipazione di cittadini, famiglie e associazioni rappresenterà anche un’occasione per ribadire che la prevenzione passa attraverso controlli appropriati, informazione corretta e adesione ai programmi di screening indicati per le diverse fasce di età.

Una giornata dedicata alla sensibilizzazione

“Walk for the Cure” si inserisce nelle attività promosse per sostenere la ricerca, la prevenzione e l’assistenza alle persone che affrontano un tumore del seno.

L’iniziativa di Trebisacce punta a coinvolgere il territorio attraverso un gesto semplice e accessibile: camminare insieme per diffondere consapevolezza e contribuire ai progetti sostenuti da Komen Italia.

L’appuntamento è dunque per sabato 31 ottobre, con ritrovo alle 9:30 in piazza della Repubblica e partenza alle 10 verso l’Anfiteatro del Mare.