Taglio del nastro alle 9 in via Piano al Lago. Il punto vendita, gestito da ICL, avrà parcheggio, reparti freschi e prodotti locali

Sarà inaugurato a Santo Stefano di Rogliano (CS) il nuovo punto vendita a marchio MD, realizzato e gestito da ICL S.r.l., azienda del territorio cosentino che opera in franchising. L’apertura introduce un nuovo presidio commerciale nella zona di Piano al Lago, dove finora non era presente alcun supermercato della catena: un supermercato moderno e organizzato, pensato per offrire ai clienti un’esperienza di acquisto pratica, conveniente e completa.

Il punto vendita si trova in SP 245 – Via Piano al Lago ed è dotato di parcheggio dedicato. La struttura propone reparti freschi, prodotti confezionati, articoli per la casa, cura della persona e una selezione di referenze del territorio.

L’impostazione del negozio segue gli standard della rete MD, con layout funzionale e spazi pensati per agevolare il flusso dei clienti.

L’apertura di MD rappresenta un beneficio significativo per i residenti, che potranno accedere a un assortimento completo per la spesa quotidiana, prezzi competitivi e offerte settimanali. L’arrivo di MD amplia l’offerta commerciale della zona e introduce un nuovo punto di riferimento per la spesa.

Al timone del nuovo punto vendita MD di Santo Stefano di Rogliano c’è Daniela Casale, rappresentante dell’azienda ICL Srl, realtà solida e attiva da anni nel settore alimentare e oggi composta da circa 80 dipendenti. L’apertura comporterà anche l’inserimento di ulteriori risorse lavorative, contribuendo alla crescita dell’indotto locale.