La sede dell’edizione 2026 è il Cormorano Resort & Spa di Grisolia Lido. L’evento è in programma dal 12 al 14 ottobre, con tre giornate di gare, spettacolo e sfide internazionali che celebreranno la pizza piccante e le “nozze d’argento” della manifestazione ideata da Franco Matellicani

Grisolia si prepara ad accendere i riflettori sulla venticinquesima edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante, appuntamento internazionale dedicato all'arte bianca che quest'anno celebra le sue “nozze d'argento” e taglia il traguardo di un quarto di secolo dalla sua creazione. La presentazione ufficiale dell'edizione 2026 si terrà lunedì 14 settembre, alle 10.30, nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza.

Programma ricco

La conferenza stampa sarà l'occasione per svelare il programma completo delle tre giornate di gara, i super ospiti, i giudici internazionali e tutte le novità di un'edizione che punta a trasformare il traguardo dei 25 anni in un appuntamento particolarmente significativo per il mondo della pizza e per il territorio calabrese.

La sede dell’evento 2026 è il Cormorano Resort & Spa

Il campionato è in programma dal 12 al 14 ottobre 2026 a Grisolia Lido, negli spazi del Cormorano Resort & Spa, sede ufficiale della manifestazione dell’edizione 2026.

La competizione è aperta ai partecipanti dai 16 anni in su, chiamati a confrontarsi mettendo in campo tecnica, creatività e abilità, in una sfida che ha nella pizza piccante il suo elemento distintivo. Un appuntamento che, edizione dopo edizione, ha costruito un'importante dimensione internazionale, unendo la passione per la pizza alla valorizzazione della cultura gastronomica.

Le “nozze d’argento”

Ideatore e fondatore della manifestazione è Franco Matellicani, che ha dato vita a un appuntamento diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della pizza piccante e per la promozione della cultura gastronomica.

Il venticinquesimo anniversario rappresenta un traguardo importante per il Movimento Pizzaioli Italiani, promotore della manifestazione, che punta anche quest'anno a richiamare nel territorio della Riviera dei Cedri professionisti e appassionati dell'arte della pizza, ma anche migliaia di curiosi.

Le sinergie

A sostenere l'iniziativa sono la Provincia di Cosenza, la Regione Calabria, ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, Calabria Straordinaria e il Gal Riviera dei Cedri, insieme ai partner e agli sponsor della manifestazione.

La conferenza stampa del 14 settembre segnerà ufficialmente il conto alla rovescia verso le tre giornate di ottobre, quando Grisolia diventerà per tre giorni capitale internazionale della pizza piccante.