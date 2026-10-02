Il laboratorio “Mani in pasta” apre la terza edizione. Sabato e domenica incontri, trekking, degustazioni e concerti nel centro storico

Un pugno di grano da pulire, separando i chicchi dalle impurità, per imparare concretamente una tradizione che attraversa generazioni. È cominciata tra i banchi del plesso di Pedace dell’Istituto comprensivo Casali del Manco la terza edizione del Festival della Cuccìa.

Gli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria hanno partecipato al laboratorio «Mani in pasta: la storia della cuccìa e i segreti dei grani», primo appuntamento della manifestazione sostenuta dal Comune di Casali del Manco e patrocinata dall’Arsac.

I bambini custodi della tradizione

L’incontro ha coinvolto gli studenti in tutte le fasi che precedono la preparazione del piatto: selezione e pulizia del grano, ammollo, cottura lenta, unione con le carni nei tradizionali contenitori e successivo passaggio nel forno.

A raccontare il rito è stata Ilde Pezzi, che ogni anno prepara la cuccìa nella propria casa di Perito. La sua testimonianza ha ricostruito il significato comunitario di una pietanza che, in passato, riuniva gli abitanti davanti al forno del paese.

Il laboratorio ha mostrato ai bambini come la preparazione non sia soltanto una ricetta, ma un percorso fatto di tempo, cura e condivisione.

Il laboratorio al plesso di Pedace

All’attività hanno partecipato l’assessore comunale alla Cultura e agli Eventi Giulia Leonetti e la comunità scolastica guidata dalla dirigente Rosa Marincola.

L’obiettivo è affidare alle nuove generazioni la continuità di una tradizione legata alla festa patronale e all’identità della Presila e della Sila.

Il grano utilizzato nel laboratorio è diventato anche uno strumento per parlare delle materie prime e della biodiversità del territorio. Ogni alunno ha potuto sperimentare direttamente il lavoro necessario prima della cottura.

Il Festival entra nel vivo nel centro storico

Sabato 3 e domenica 4 ottobre la manifestazione proseguirà nel centro storico di Pedace.

Il programma comprende incontri dedicati ai grani antichi, reading, trekking urbano, degustazioni di cuccìa, selezioni di vini locali e isole musicali.

In Piazza Matteotti sono inoltre previsti i concerti di Eman e Speedy, appuntamenti centrali delle due serate.

La manifestazione è promossa dal Comune guidato dalla sindaca Francesca Pisani e punta a utilizzare la cuccìa come elemento attorno al quale riunire memoria, gastronomia e promozione territoriale.