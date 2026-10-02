«Il futuro è domenica». È quanto ha affermato oggi l’allenatore del Cosenza Calcio Federico Coppitelli, durante la conferenza stampa prepartita nella sede legale del club. Il mister ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del match Cosenza – Foggia valevole per l’8a giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2026/27. «Il prossimo incontro – ha chiarito il mister – segnerà uno snodo importante della stagione. È il momento in cui tutti meritiamo di vivere una giornata differente».

Il Cosenza Calcio oggi

«In questo momento – ha spiegato Coppitelli – ogni azione deve essere protesa verso il risultato. Ringrazio la squadra per l’impegno, la dedizione, l’intensità. È un team che sta lavorando bene viaggiamo tutti, insieme allo staff, verso la stessa direzione. Spero che i frutti si possano vedere domenica sul campo di gioco. I ragazzi mentalmente hanno dimostrato grande determinazione e buona volontà».

In attesa di Cosenza – Foggia

«Domenica affronteremo una squadra che come noi ha iniziato un nuovo ciclo. Cercheremo di portare a casa il risultato che sentiamo di meritare e che ci farebbe scrollare di dosso un po’ di negatività. Il Foggia – secondo il mister del Cosenza – è una realtà difficilissima da leggere perché potrebbe giocare in tanti modi, seguendo schemi diversi. Dobbiamo concentrarci su noi stessi perché per fare punti nella prossima partita serve il miglior Cosenza possibile».

L’idea di Coppitelli, le due punte

«Siamo pronti a mostrare personalità, coraggio e sfrontatezza per essere incisivi. Sofiane Achour – ricorda l’allenatore – lo conosco dai tempi in cui giocava a Cagliari. È un calciatore che ha nella finalizzazione una qualità importante tanto è vero che lui ha fatto il primo gol della stagione in quella vittoria contro il Crotone di Coppa Italia. Si esprime al meglio vicino a un altro giocatore quindi in questi giorni stiamo valutando l’idea di scendere in campo con due punte».