Il 9 e 10 luglio prendono il via i primi appuntamenti della rassegna estiva de L'Altro Teatro. Sul palco il format dance premiato ai Dance Music Awards e il cantante mascherato protagonista del tour "EstaTony"

La Rendano Arena si prepara ad aprire ufficialmente la stagione estiva con i primi due appuntamenti di #RestartLiveFest, la sezione estiva della rassegna L'Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano e patrocinata dal Comune di Cosenza. Ad inaugurare il cartellone saranno due eventi molto attesi, in programma il 9 e il 10 luglio, entrambi con inizio alle 21.30.

Giovedì 9 luglio il pubblico sarà protagonista di un viaggio nella musica degli anni Novanta con "Voglio Tornare negli Anni '90", il live show itinerante che negli ultimi anni ha registrato il tutto esaurito nelle piazze italiane, conquistando anche il riconoscimento di miglior format/evento 2025 ai Dance Music Awards, il principale premio nazionale dedicato al mondo della musica dance e dell'intrattenimento.

Nato nel 2016 in provincia di Padova da un'idea di Marco Bostik e del dj Max Yanez, lo spettacolo propone oltre due ore di musica, coreografie ed effetti speciali, con dj, vocalist, ballerini, mascotte e una produzione scenica pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età. In scaletta le grandi hit che hanno segnato un'intera generazione, da Gigi D'Agostino a Gabry Ponte, passando per 883, Corona, Eiffel 65 e molti altri protagonisti della dance e del pop anni Novanta.

Il giorno successivo, venerdì 10 luglio, la scena sarà invece tutta per Tony Pitony, artista siciliano diventato uno dei fenomeni più originali del panorama musicale contemporaneo, che porterà a Cosenza il suo tour "EstaTony".

Con la sua inconfondibile maschera ispirata a Elvis Presley, Tony Pitony ha costruito un linguaggio artistico che mescola musica elettronica, teatro, ironia e performance, rifiutando qualsiasi classificazione di genere. Il suo spettacolo punta sull'improvvisazione e sull'interazione con il pubblico, alternando provocazione e leggerezza in una dimensione che supera il tradizionale concerto.

L'organizzazione comunica che sono disponibili gli ultimi biglietti, acquistabili sulla piattaforma TicketOne. Con questi due appuntamenti prende il via il programma estivo della Rendano Arena, che nelle prossime settimane ospiterà altri protagonisti della scena musicale nazionale nell'ambito di #RestartLiveFest.