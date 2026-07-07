Il Rotary Club Paola Medio Tirreno Cosentino apre il nuovo anno sociale con il passaggio di consegne tra la presidente uscente Viviana Santoro e il nuovo presidente Attilio Miceli. La cerimonia si è svolta il 3 luglio all'Etoile Garden di Fuscaldo, alla presenza di autorità rotariane, rappresentanti delle istituzioni, soci e ospiti.

A portare il saluto dell'amministrazione comunale è stato il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, che ha evidenziato il ruolo del Rotary quale realtà impegnata nella promozione di iniziative sociali e culturali sul territorio.

Con il tradizionale passaggio del collare si apre così il mandato di Attilio Miceli, 44 anni, laureato in Economia Aziendale all'Università della Calabria e da quasi vent'anni impegnato in uno dei principali gruppi bancari italiani. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi professionali operando in Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. È iscritto alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) e ha conseguito un master di primo livello in Formazione continua per le Scienze economiche.

Entrato nel Rotary nel 2019, Miceli ha maturato una significativa esperienza all'interno del Club ricoprendo gli incarichi di segretario, tesoriere e prefetto, fino alla nomina a presidente.

Nel suo intervento di insediamento ha tracciato le linee guida del nuovo anno sociale, improntato alla continuità e all'apertura verso nuove progettualità.

«Il nostro impegno sarà quello di rafforzare ciò che siamo e ampliare ciò che possiamo diventare, mantenendo viva la nostra identità e aprendo nuove strade di servizio», ha affermato il neo presidente.

Tra gli obiettivi indicati figurano il rafforzamento delle attività a favore della comunità, con particolare attenzione alle scuole, alle famiglie, al mondo dell'associazionismo e alle situazioni di maggiore fragilità sociale.

Miceli ha inoltre ribadito la volontà di consolidare il rapporto con le istituzioni locali e con i cittadini. «È importante avere un dialogo costante con cittadini e istituzioni per dare un contributo concreto al territorio», ha sottolineato.

Il Rotary Club Paola Medio Tirreno Cosentino inaugura così il nuovo anno con l'obiettivo di consolidare il proprio ruolo di servizio, promuovendo iniziative capaci di coniugare solidarietà, cultura e partecipazione civica.