Annunciata la line-up completa della decima edizione. Sul palco anche Gioia Lucia, Lea Gavino, Atipica e Francesco Pintus. Svelata la vincitrice del contest "Suona al Laos": è Diniche

Dieci anni di musica indipendente, ricerca artistica e valorizzazione del territorio. Il Laos Fest celebra la sua decima edizione con un cartellone che riunisce alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana contemporanea. Dal 31 luglio al 2 agosto il centro storico di Scalea tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con tre serate gratuite nella suggestiva Piazza Spinelli, ai piedi del Palazzo dei Principi.

Organizzato da Levante APS e Music Labs, con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Scalea, il festival conferma anche per il 2026 la sua formula a ingresso libero e il modello organizzativo plastic free, consolidando una manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate calabrese.

Ad aprire il festival, venerdì 31 luglio, sarà Motta, impegnato nel tour che celebra i dieci anni del suo album d'esordio La fine dei vent'anni. Prima di lui saliranno sul palco Gioia Lucia, reduce dall'esibizione al MI AMI Festival e dalla pubblicazione dell'EP Estate 2007 | Piazza Roma, e Pieffe, tra le realtà emergenti della scena indipendente. A chiudere la serata, nel cortile di Palazzo Spinelli, sarà il dj set di Mhatt, producer romano che mescola elettronica e deep house.

Sabato 1° agosto riflettori puntati sui Santi Francesi, protagonisti di una nuova fase artistica dopo l'esperienza sanremese con L'amore in bocca. Il duo porterà a Scalea uno spettacolo dal sound più rock e materico, accompagnato dall'esibizione del cantautore Francesco Pintus. Ad aprire la serata sarà Diniche, vincitrice del contest "Suona al Laos", selezionata tra quasi cento candidature provenienti da tutta Italia. Il Premio Stampa è stato invece assegnato a Saitta. L'aftershow si sposterà all'Asteria di Praia a Mare.

La chiusura, domenica 2 agosto, sarà affidata a Mobrici, che presenterà dal vivo il nuovo album Supernova, segnando il ritorno sulle scene dopo due anni di pausa. Con lui anche Lea Gavino, attrice e cantautrice reduce dall'esibizione al Concertone del Primo Maggio, e Atipica, giovane artista calabrese che porterà sul palco il suo primo progetto musicale. Il finale sarà affidato al L/F Sound System in Piazza Maggiore De Palma.

«Raggiungere la decima edizione è un traguardo significativo – commenta il direttore artistico Davide Barletta –. Organizzare un festival in Calabria significa affrontare ogni anno sfide importanti, dalle difficoltà logistiche al reperimento delle risorse. Continuare a investire su questo territorio è una scelta strategica che dimostra come Scalea possa essere protagonista di un'offerta culturale di rilievo nazionale».

In dieci anni il Laos Fest ha costruito un'identità precisa, scegliendo di portare la musica indipendente nel cuore della Riviera dei Cedri e trasformando il centro storico in uno spazio di incontro, scoperta e partecipazione. Un progetto che punta a valorizzare il patrimonio culturale e architettonico del territorio, dimostrando come anche i centri della provincia possano diventare tappe significative dei grandi circuiti musicali estivi.

Il programma

Venerdì 31 luglio

Motta

Gioia Lucia

Pieffe

Aftershow: Mhatt

Sabato 1 agosto

Santi Francesi

Francesco Pintus

Diniche (vincitrice di "Suona al Laos")

Aftershow all'Asteria di Praia a Mare

Domenica 2 agosto

Mobrici

Lea Gavino

Atipica

Aftershow: L/F Sound System

L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 20, con inizio dei concerti alle 20.45. L'ingresso è gratuito.