Durante il festival internazionale delle Bande Musicali una serata per tributare riconoscimenti a personalità che hanno contribuito alla crescita del territorio

Il 14 agosto 2026, in Piazza della Repubblica alle ore 21 a Laino Borgo, nell'ambito del Festival Internazionale delle Bande Musicali, sotto la direzione artistica del professor Raffaele Longo, si terrà la Prima Edizione del Premio Artemide, riconoscimento che celebra l'eccellenza bandistica, culturale, scientifica e istituzionale del territorio.

Il Premio Artemide nasce per dare voce e riconoscimento a chi, con competenza e dedizione, contribuisce alla crescita culturale, artistica, scientifica ed economica del territorio, in perfetta sintonia con lo spirito del Festival Internazionale delle Bande Musicali, che quest'anno vede protagoniste la Banda Musicale dell'Aeronautica Militare, la Banda della Guardia di Finanza, la Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Banda di Malta. Nel corso della manifestazione si esibirà la Banda "Vincenzo Longo" di Laino Borgo, diretta dal maestro Vincenzo Calvosa, che il prossimo anno festeggerà i 50 anni di attività e che nel tempo ha accompagnato il percorso formativo di numerosi giovani della comunità, alcuni dei quali oggi affermati professionisti della musica, portando avanti un'azione di grande valore culturale e sociale per il territorio.

La cerimonia di premiazione, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio, rappresenta un momento di incontro tra tradizione bandistica, ricerca scientifica, innovazione tecnologica e sviluppo economico, a conferma del ruolo di Laino Borgo come centro di eccellenza culturale.

«Il premio che nasce quest'anno e si lega anche nel nome strettamente al nostro territorio, visti i ritrovamenti che sul colle di Santa Gada richiamando alla venerazione per Artemide, vuole essere un altro momento culturalmente importante che Laino Borgo vuole vivere e con il quale vuole aprirsi alla Calabria e al mondo - ha dichiarato il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo - Sarà un momento significativo per tributare riconoscenza a quanti, con il loro ruolo nella società contemporanea, contribuiscono a far crescere il nostro territorio, ma anche spazio per guardare bene il percorso compiuto e riconoscere le positività e il bello che ci appartiene e che ciascuno aiuta a rafforzare con il suo impegno e la sua dedizione. Non una semplice cerimonia, dunque, ma davvero una occasione per fermarsi a dare valore al percorso compiuto e guardare insieme all'orizzonte possibile da poter costruire domani, per il bene collettivo e dei singoli».

I premiati dell'edizione 2026

Il Premio Artemide 2026 riunisce cinque figure che, ciascuna nel proprio ambito, hanno saputo coniugare rigore, innovazione e passione per la crescita culturale, sociale ed economica della comunità.

Angelo De Paola

Tra le personalità più autorevoli del panorama bandistico nazionale e internazionale, già Docente Ordinario di Direzione e Strumentazione per Banda presso il Conservatorio "S. Giacomantonio" di Cosenza, viene premiato non solo per l'impareggiabile contributo pedagogico dato alla formazione di generazioni di eccellenti musicisti e direttori oggi protagonisti della scena bandistica, ma anche per gli straordinari meriti artistici che ne fanno uno dei compositori e strumentatori più raffinati e influenti del repertorio bandistico contemporaneo.

Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello

Premiata per gli incredibili risultati raggiunti, ultimo dei quali il Platinum Award conquistato al The World Orchestra Festival di Vienna, nella prestigiosa Sala d'Oro del Musikverein, unica formazione italiana in gara, e già diretta dal grande Maestro Riccardo Muti. Il riconoscimento premia anche il valore sociale e civile di una vera e propria rivoluzione culturale operata a favore dei giovani di quel territorio, capace di trasformare una realtà periferica in un'eccellenza di risonanza internazionale.

Gianluigi Greco

Rettore dell'Università della Calabria, tra i massimi esperti italiani di Intelligenza Artificiale, Presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale e coordinatore del Comitato nazionale sull'IA presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Insignito tra l'altro del prestigioso Gödel Prize, uno dei riconoscimenti più ambiti al mondo in ambito informatico, viene premiato per il suo contributo all'evoluzione dei linguaggi delle nuove tecnologie applicate alla ricerca e alla formazione.

Fabrizio Mollo

Archeologo di fama, docente di Archeologia Classica all'Università di Messina, guida dal 2019 la campagna di scavi a Santa Gada di Laino Borgo che ha riportato alla luce un insediamento lucano di rilevanza nazionale, riconosciuto con la cittadinanza onoraria del Comune. Viene premiato per aver restituito al territorio memoria e identità storica attraverso scoperte di straordinario valore scientifico.

Gianluca Gallo

Assessore all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, riconosciuto anche a livello nazionale come uno degli amministratori più capaci ed efficaci nel proprio settore, primo in Italia per tempestività nell'utilizzo dei fondi europei destinati all'agricoltura. Viene premiato per la costante vicinanza al territorio e per un'azione politica mirata e concreta, capace di far crescere l'agricoltura calabrese e di valorizzare le eccellenze enogastronomiche regionali, dall'olivicoltura al biologico, fino alla promozione dei prodotti tipici sui mercati internazionali.