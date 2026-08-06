Durante il caos sono stati utilizzati anche oggetti trovati sul posto, tra cui ombrelloni sradicati dalla spiaggia, pietre e persino i remi di alcune imbarcazioni presenti sulla battigia

Scazzottata nella notte in un lido sul litorale di Trebisacce, dove centinaia di giovani, molti dei quali turisti in vacanza e con un'età media di circa 16 anni, si erano ritrovati per assistere al concerto di un rapper. Intorno alle 3 del mattino, un litigio tra alcuni gruppi di ragazzi è degenerato in violenti scontri. Secondo le testimonianze dei presenti, durante il caos sono stati utilizzati anche oggetti trovati sul posto, tra cui ombrelloni sradicati dalla spiaggia, pietre e persino i remi di alcune imbarcazioni presenti sulla battigia.

Nel tentativo di sfuggire alla violenza, diversi giovani si sono lanciati in mare per mettersi al sicuro. A suscitare polemiche è stata anche la gestione della sicurezza. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, nel momento più critico non sarebbe intervenuto tempestivamente il personale addetto alla vigilanza e sul posto non sarebbero arrivate nell'immediato le forze dell'ordine.

L'episodio ha riportato l'attenzione sul tema della sicurezza durante gli eventi estivi dedicati ai più giovani. Residenti e testimoni hanno inoltre denunciato presunti controlli insufficienti sulla vendita di bevande alcoliche, sostenendo che superalcolici sarebbero stati venduti anche a minorenni, circostanza che potrebbe aver contribuito ad aggravare la situazione.