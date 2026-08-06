L'Università della Calabria consolida il proprio impegno a favore dello sport agonistico e del diritto allo studio, potenziando gli strumenti a supporto della doppia carriera. Il Consiglio di Amministrazione ha recentemente approvato il nuovo regolamento "DUnicAL Career", il programma di Ateneo dedicato specificamente a studentesse e studenti che affrontano la complessa sfida di conciliare la pratica sportiva agonistica di alto livello con l'impegno richiesto dagli studi universitari.

Il progetto ribadisce la centralità e il valore strategico della pratica sportiva per l'UniCal. Nella peculiare dimensione di Campus residenziale che la caratterizza, lo sport viene concepito non solo come espressione di agonismo, ma come pilastro fondamentale per il benessere, la socialità e lo sviluppo integrale della persona.

«Lo sport – ha commentato il rettore Gianluigi Greco – rappresenta un elemento imprescindibile per il nostro Ateneo. Puntiamo con decisione sulla pratica sportiva non solo per i suoi indiscutibili benefici fisici e psicologici, ma perché contribuisce in modo determinante a rendere sempre più completa e ricca la dimensione identitaria del nostro Campus. Vogliamo che i nostri studenti trovino all'UniCal un ecosistema in grado di valorizzare ogni loro talento, abbattendo gli ostacoli che troppo spesso costringono i giovani a dover scegliere tra lo sport agonistico e il traguardo della laurea».

Il nuovo regolamento – nato anche per recepire le più recenti linee guida ministeriali – introduce una serie di importanti novità strutturali, pensate per fornire ulteriori strumenti concreti capaci di intercettare al meglio le esigenze degli atleti.

Ampliamento dei percorsi e dei requisiti. Il programma non è più limitato ai soli iscritti ai corsi di laurea, ma viene esteso a tutti i percorsi formativi dell’Ateneo, includendo master, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca. Per gli sport di squadra, inoltre, i requisiti di accesso sono stati allargati agli atleti che militano fino alle prime tre divisioni nazionali.

Domande "a sportello" e maggiore flessibilità. Per garantire la massima adattabilità ai diversi ritmi dei calendari sportivi e accademici, l'accesso al programma supera il vincolo del bando a scadenza fissa. Viene adottata la più agile modalità di presentazione delle candidature "a sportello", consentendo così agli studenti di aderire all'iniziativa nel momento più idoneo della propria stagione agonistica.

Nuove fasce di merito. Gli atleti ammessi verranno ora suddivisi in tre categorie distinte: champion, élite e studenti tesserati per le squadre CUS Unical Sport Hub. Questa classificazione, più articolata rispetto al passato, permetterà di graduare i benefici e il supporto accademico in maniera direttamente proporzionale all'effettivo livello dell’attività sportiva svolta.

Potenziamento dei servizi e tutor. Alle agevolazioni già consolidate – come la flessibilità didattica, la riprogrammazione delle date d'esame, l'esonero dalle tasse per meriti sportivi internazionali e i benefici per la vita nel Campus (con alloggio e mensa gratuiti per specifiche categorie) – il regolamento aggiunge l'assegnazione di borse di studio dedicate e la fondamentale figura del tutor specializzato. Si tratta di un profilo pensato per affiancare lo studente sotto l'aspetto motivazionale e psicologico. A questo si unisce l'accesso a nuovi servizi specialistici di natura medico-sanitaria, nutrizionale e riabilitativa.

L'Ambassador "DUnicAL Career". Viene infine istituita una nuova figura istituzionale di rappresentanza. Scelto dal Rettore tra ex atleti di livello internazionale o personalità di particolare prestigio, l'Ambassador avrà il duplice compito di promuovere i valori della Dual Career all'interno della comunità accademica e di sviluppare preziose relazioni con le istituzioni e il mondo sportivo esterno.