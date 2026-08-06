È iniziata lo scorso 26 luglio con un concerto al Castello del Principe la programmazione estiva della Pro Loco di Sangineto, giunta al suo 23° anno di attività.

Un appuntamento speciale della Rassegna “Invito a corte” con i giovani musicisti dell’Accademia dell’Ancia diretta dal maestro Carmine Sangineto per ricordare Alessio Cataldo, il 18enne morto due anni fa in un incidente, e raccogliere fondi per la borsa di studio che consentirà anche quest’anno a giovani appassionati di musica di potersi formare alla prestigiosa Accademia convenzionata con il Conservatorio Statale di Musica "Saverio Arlia" di Nocera Terinese e Catanzaro.

Il 7 agosto

Gli eventi proseguiranno venerdì 7 agosto 2026 alle ore 22.00, sempre nel Castello del Principe di Sangineto Lido, con lo spettacolo “CookArt Session”, un omaggio alla cucina italiana patrimonio Unesco che metterà insieme un concerto, uno show cooking, la degustazione di vini e la pittura.

Gli artisti in campo sono Leonardo Vilardi, violinista e chef; Pietro De Seta, pittore; Rachele Grandinetti, Sommelier, Riccardo Galimi, pianista ed Elisa Brown, cantante. La serata è a ingresso libero.

Il 12 agosto

Dalla marina al centro storico, martedì 12 agosto la Pro Loco di Sangineto proporrà uno degli eventi più attesi dell’estate sanginetese: la 18° edizione della Sagra della Pitta Fritta.

Novità dell’edizione 2026 sarà la ciclo-degustazione del Feudo dei Sangineto che partirà dal Castello Aragonese di Belvedere Marittimo alle ore 17.30, farà tappa al Castello del Principe di Sangineto Lido con visita guidata del maniero e arrivo nel centro storico alle ore 19.30 per partecipare all’atteso appuntamento gastronomico.

Confermata le partnership gustosa con il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea.

Il menu tipico a base di “pitta fritta”, polenta sanginetese e “pipi e patate” sarà accompagnato dalle ore 22.00 dalla musica dei “Sabatum Quartet” in piazza Caduti e dalla fisarmonica di Ciro D’Aprile in piazza Roma.

Il 18 agosto

L’ultimo appuntamento del mese è in programma il 18 agosto. La mattinata di trekking porterà i partecipanti al Lago “La Penna” di Sangineto dove, al termine dell’escursione, saranno protagonisti musica, vino e arte.

Il progetto “Borgo Vivo”

Gli eventi sono parte del progetto “Borgo vivo” finanziato con risorse PAC 2014/2020 Az 6.8.3.

«Anche quest’anno confermiamo il nostro impegno per la promozione del territorio – afferma la presidente della Pro Loco di Sangineto, ing. Rosalba Palermo. Proponiamo i nostri migliori “cavalli di razza”: gli appuntamenti di “Invito a Corte” che da anni offrono a vacanzieri, turisti e residenti un mix di musica, arte ed enogastronomia di qualità; e la “Sagra della Pitta fritta”, non solo una pietanza esclusiva della tradizione sanginetese ma un vero racconto identitario fatto di sapori autentici e irripetibili. Un doveroso ringraziamento alla famiglia Barbieri che da anni collabora con l’associazione mettendo gratuitamente a disposizione della comunità un bene prezioso come il Castello del Principe. E un grazie sentito a chi continua a sostenerci in ogni iniziativa e ai tanti volontari che prestano braccia, gambe e testa senza risparmiarsi per continuare a rendere Sangineto il posto accogliente che tutti conoscono».