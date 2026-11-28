Non soltanto luoghi da visitare, patrimoni da tutelare o tradizioni da custodire, ma territori nei quali vivere, lavorare, innovare e costruire nuove prospettive. È da questa visione che nasce Radici d’Alta Quota-Terre, Semi, Api, Comunità, l’iniziativa promossa dalla Condotta Slow Food Valle del Mercure-Pollino, in programma dal 5 al 7 dicembre 2026 presso la Galleria Salvatore D’Alessandro di Mormanno, nell’ambito della XXII edizione di Perciavutti.

Un progetto che pone al centro il patrimonio naturale, agricolo, culturale e umano delle terre alte, proponendo un dialogo tra generazioni, istituzioni, mondo della ricerca, imprese e comunità locali.

«La montagna non chiede di essere compatita, chiede di essere riconosciuta. Dobbiamo superare una narrazione che troppo spesso identifica le aree interne esclusivamente attraverso le loro fragilità, restituendo centralità alle competenze, alle risorse e alle capacità progettuali di chi le abita», dichiara Teresa Maradei, presidente della Condotta Slow Food Valle del Mercure-Pollino.

«Il Pollino possiede un patrimonio straordinario di biodiversità, produzioni agroalimentari, conoscenze e relazioni umane. La nostra responsabilità è trasformare questo patrimonio in opportunità concrete, affinché le nuove generazioni possano scegliere liberamente di restare, tornare o abitare questi territori».

Tre giornate, un’unica visione

Sabato 5 dicembre – Semi di futuro. Alle ore 16:00 l’inaugurazione dell’iniziativa, con una giornata dedicata all’educazione alla biodiversità attraverso il gioco. Le attività di Slow Food Education coinvolgeranno bambini e ragazzi in un percorso di scoperta, conoscenza e consapevolezza, accompagnato da una merenda a cura di Catasta. L’educazione rappresenta il primo investimento sul futuro delle comunità: conoscere il valore della propria terra significa imparare a rispettarla e a riconoscerne le potenzialità.

Alle ore 16:00 l’inaugurazione dell’iniziativa, con una giornata dedicata all’educazione alla biodiversità attraverso il gioco. Le attività di Slow Food Education coinvolgeranno bambini e ragazzi in un percorso di scoperta, conoscenza e consapevolezza, accompagnato da una merenda a cura di Catasta. L’educazione rappresenta il primo investimento sul futuro delle comunità: conoscere il valore della propria terra significa imparare a rispettarla e a riconoscerne le potenzialità. Domenica 6 dicembre – Il coraggio di restare. Alle ore 11:00 sarà presentato il Rapporto Montagna con Marco Bussone, presidente nazionale UNCEM, offrendo un’occasione di approfondimento sulle prospettive di sviluppo dei territori montani. Alle ore 13:00, Passaggio a Sud-Ovest – Dal Cilento al Pollino, i Presìdi si incontrano, una masterclass di degustazione con Bianca Mucciolo, dedicata al valore delle produzioni identitarie e all’incontro tra territori. Alle ore 16:00, il confronto Right to Stay – Il diritto di restare e costruire futuro nelle terre alte, dedicato alle condizioni necessarie per rendere la permanenza nei territori montani una scelta concreta e sostenibile.

Alle ore 11:00 sarà presentato il Rapporto Montagna con Marco Bussone, presidente nazionale UNCEM, offrendo un’occasione di approfondimento sulle prospettive di sviluppo dei territori montani. Alle ore 13:00, Passaggio a Sud-Ovest – Dal Cilento al Pollino, i Presìdi si incontrano, una masterclass di degustazione con Bianca Mucciolo, dedicata al valore delle produzioni identitarie e all’incontro tra territori. Alle ore 16:00, il confronto Right to Stay – Il diritto di restare e costruire futuro nelle terre alte, dedicato alle condizioni necessarie per rendere la permanenza nei territori montani una scelta concreta e sostenibile. Lunedì 7 dicembre – Il futuro mette radici. A partire dalle ore 11:00, il dialogo si concentrerà sul rapporto tra università, innovazione e sviluppo d’impresa, con la partecipazione della professoressa Mariacarmela Passarelli dell’Università della Calabria. Un secondo momento di confronto sarà dedicato alle prospettive del territorio, alla biodiversità, alle produzioni identitarie, al turismo sostenibile e alle nuove economie delle terre alte. Alle ore 12:30, degustazione di piatti del territorio a cura di Catasta.

Durante la manifestazione saranno presenti un punto ristoro, cocktail botanici e vini del territorio, a cura di Catasta, Pollino Cocktail Camp e Pollino Enoico.

La biodiversità come infrastruttura di sviluppo

Radici d’Alta Quota intende valorizzare l’approccio di Slow Food alla tutela della biodiversità, riconoscendo nel cibo uno strumento di educazione, sviluppo economico, coesione sociale e presidio territoriale. «Difendere un seme, sostenere un piccolo produttore, trasmettere un sapere agricolo o creare nuove opportunità d’impresa sono azioni che concorrono alla stessa finalità: mantenere vivi i territori. La biodiversità non è soltanto un patrimonio da proteggere, ma una vera infrastruttura di sviluppo delle comunità», prosegue Maradei.

«Come Slow Food vogliamo contribuire a costruire alleanze durature, capaci di andare oltre la dimensione del singolo evento. Abbiamo bisogno di una montagna che dialoghi con le istituzioni, con la ricerca e con il mondo produttivo, senza rinunciare alla propria identità e alla propria capacità di iniziativa». L’iniziativa vede il coinvolgimento del Comune di Mormanno, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, di ARSAC, del GAL Pollino, di UNCEM e del brand Calabria Straordinaria.

«Accogliere a Mormanno esperienze, competenze e visioni differenti significa riconoscere al nostro territorio la capacità di essere luogo di confronto e di elaborazione di nuove prospettive. Non dobbiamo attendere che il futuro arrivi nelle nostre comunità: dobbiamo contribuire a costruirlo, con responsabilità, competenza e coraggio», conclude la presidente. Radici d’Alta Quota vuole essere un punto di partenza. Per una montagna consapevole del proprio valore, capace di custodire le proprie radici e, soprattutto, di generare futuro.