«È raccapricciante il tentativo di Antonio Barile di stravolgere la realtà pur di conservare la poltrona di sindaco. Se da sindaco avesse avuto rispetto delle istituzioni, si sarebbe dimesso subito dopo la bocciatura del rendiconto 2025, preso atto di non avere i numeri in Consiglio comunale”. Lo affermano, in una nota congiunta, le dieci liste del centrodestra di San Giovanni in Fiore.

«Nove consiglieri comunali - proseguono - sono dovuti andare dal notaio perché Barile, con la chiusura del protocollo, ha impedito loro di presentare le dimissioni. Tutte e nove le firme sono pervenute al protocollo, a dispetto delle ricostruzioni diffuse, false come una banconota da due euro. Adesso, con una fantasiosa nota al prefetto, Barile pretende di sovvertire le regole democratiche, in contrasto con la normativa, la giurisprudenza consolidata e le indicazioni ministeriali sulle dimissioni di massa dei consiglieri comunali».

«Barile - concludono le dieci liste - vive ormai in una realtà parallela, nella quale tutto deve sottostare alla sua brama di potere. Si rassegni, perché la democrazia ha regole vincolanti e il Comune di San Giovanni in Fiore non è una sua proprietà privata». Nel frattempo, è stata rinviata l’inaugurazione della sede di Forza Italia prevista per oggi pomeriggio e per la quale erano attesi tanti big azzurri. Da quanto trapelato, la coordinatrice cittadina Rosaria Succurro sarebbe stata colta da una forte influenza.